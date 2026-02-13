Feijóo respalda a Mañueco en su "confirmación" como candidato en CyL y destaca que es "fiable" y "llega aprendido"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2d), presenta la candidatura del partido para las elecciones del 15M encabezada por Alfonso Fernández Mañueco (2i), a 13 de febrero de 2026, en Salamanca, Castilla León (España). Feijóo abre este viernes la prec - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este viernes al presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato a la reelección en la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el próximo 15 de marzo afronta sus terceras elecciones autonómicas, las segundas en solitario.

"Hoy no estamos simplemente ante una proclamación de un candidato, estamos ante una confirmación de un candidato", ha destacado Núñez Feijóo que ha reivindicado a Alfonso Fernández Mañueco como una persona "fiable" que, según ha destacado también, tiene "trazabilidad" y no llega a aprender porque ya "llega aprendido" con el "único objetivo" de "seguir sirviendo desde el lugar que ha servido".

"Estamos ante una confirmación de un candidato, con Mañueco esta tierra tiene presente pero, sobre todo, es la confirmación de que con Mañueco tenemos un futuro ambicioso por delante", ha aseverado el presidente nacional del PP que ha reiterado que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta "entiende y sirve" a Castilla y León "porque la ha construido, porque la ha modernizado y porque la ha puesto en los primeros puestos en servicios públicos", ha significado también.

Núñez Feijóo ha reivindicado que el PP se presenta a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León con "un líder, un equipo y un proyecto" a los que precede además "un balance", momento en el que se ha preguntado por el balance del resto de los candidatos.

"¿Cuál es el balance de los candidatos a la Presidencia de Castilla y León?", se ha preguntado el presidente nacional del PP que ha tirado de ironía para apuntar a que hay "algún candidato" --en alusión a Carlos Martínez-- del que ha afirmado "que ni siquiera quiere dejar el puesto que tiene --la Alcaldía de Soria--, no vaya a ser, que se quede sin lo que tiene y no consiga lo que pretende".

En el acto de puesta de largo de los candidatos del PP a las elecciones del 15 de marzo, ha hecho un último llamamiento a los suyos a "ganar" y a trabajar como si nunca hubiesen ganado. "¿Tenemos un proyecto?, la respuesta es sí. ¿Tenemos un equipo?, la respuesta es sí, y ¿tenemos un líder?, la respuesta también es sí", ha exhortado a los suyos para insistir en la necesidad de trabajar para dar "el mejor Gobierno a Castilla y León".

"Hoy que empezamos este maratón que finalizará el 15 de marzo, con la primavera unos días más tarde", ha concluido Núñez Feijóo que ha aprovechado la ocasión para recordar que acaban de finalizar otros dos maratones electorales, los comicios del 21 de diciembre en Extremadura y del 8 de febrero en Aragón, en los que el PP revalidó la victoria de forma "indiscutible" con unos resultados "excelentes" mientras el Partido Socialista "ha quedado vapuleado indiscutiblemente".

Asimismo, ha augurado que el PP va a sacar un "resultado excelente" en Castilla y León: "Vamos a seguir profundizando en ello", ha insistido.

Núñez Feijóo ha ironizado también sobre "algo muy curioso" que, en su opinión, ocurre en la "España sanchista" en la que, según ha criticado, los partidos que pierden "se dedican a dar lecciones al que gana". "¡Qué generosos son ustedes con sus consejos! ¿Y ganar alguna vez las elecciones?. Dense consejos a sí mismos, dejen de marear la perdiz", ha pedido al resto de los partidos políticos.

Por último, Alberto Núñez Feijóo ha mencionado a los presidentes de la Junta de Castilla y León con el PP, José María Aznar, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera --ha olvidado a Jesús Posada que presidió Castilla y León entre 1989 y 1991-- para reivindicar al PP de Castilla y León ha sido "clave" en la construcción del "primer partido de España, el Partido Popular".



