La FELE impulsa la atracción y retención de talento en la provincia con el proyecto 'León deja Huella'

El secretario general adjunto de la FELE, Enrique Suárez (centro), durante la presentación del proyecto 'León deja huella'. - FELE

LEÓN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) desarrolla la iniciativa 'León deja Huella', un proyecto estratégico que busca retener y atraer el talento en León mediante el impulso de la inserción laboral y del emprendimiento.

Este plan surge como resultado del primer acuerdo municipal del Diálogo Social en materia de empleo y actividad económica. 'León Deja Huella' tiene como objetivo principal que el talento no solo llegue a León, sino que se quede a largo plazo en la ciudad para ofrecer acompañamiento integral a jóvenes y profesionales y facilitar su desarrollo profesional, además de impulsar el emprendimiento.

Durante la presentación de la iniciativa el secretario general adjunto de FELE, Enrique Suárez, ha destacado algunos desafíos estructurales que justifican la necesidad del proyecto como el envejecimiento poblacional, la elevada movilidad de jóvenes entre 16 y 34 años, el descenso del número de empresas y autónomos o la dificultad para cubrir vacantes de empleo, más de 1.000 en la actualidad en la provincia de León.

En respuesta a esta situación surge 'León deja Huella', que se articula en torno a tres ejes. El primero de ellos es la orientación laboral, mediante el desarrollo de itinerarios personalizados, diagnóstico de perfil, herramientas de transición al empleo y asesoramiento en la búsqueda de empleo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la FELE.

Otro de los ejes de la iniciativa es la formación y mejora de la empleabilidad, con el refuerzo de competencias y orientación hacia las necesidades reales del mercado local y, el tercero de los pilares es el emprendimiento y el autoempleo, para lo que se ofrecerá acompañamiento para transformar ideas en proyectos viables y se elaborarán planes de empresa.

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Para cumplir con estas tres palancas la FELE cuenta con técnicos especializados en orientación y emprendimiento que realizarán un asesoramiento integral de forma individualizada; se llevarán a cabo charlas de concienciación e impulso del emprendimiento en más de 15 centros educativos de la ciudad con el objetivo de asesorar a más de 300 jóvenes y se hará una importante campaña de difusión no solo del proyecto, sino de las ventajas de León para el desarrollo profesional.

Cualquier persona que busque orientación laboral o quiera impulsar su propio proyecto emprendedor puede acceder a todos servicios a través de la web leondejahuella.com , donde existen guías, recursos y acceso a atención personalizada.

DIÁLOGO SOCIAL

El proyecto, cofinanciado por la FELE y el Ayuntamiento de León, busca además cerrar el círculo entre los proyectos desarrollados también en el marco del Diálogo Social con el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) y los sindicatos UGT y CCOO.

"Trabajamos de forma coordinada para que las acciones de retención de talento, capacitación digital y emprendimiento se complementen y tengan el mayor impacto posible en la ciudad", ha asegurado Suárez, que también ha señalado que con 'León deja Huella' no se trata solo de generar empleo, sino de asegurar el relevo generacional y la continuidad de la economía leonesa. "Retener talento es hoy una necesidad para garantizar el futuro de León", ha concluido.