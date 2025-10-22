La Feria de Empleo de Soria muestra 650 ofertas con el reto de atraer talento y formar perfiles específicos

SORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IV Feria de Empleo oferta en la mañana de este miércoles en el Palacio de la Audiencia de Soria 650 ofertas con el reto de atraer talento y formar perfiles específicos en la provincia. Un total de 54 empresas e instituciones se cita con varios perfiles y de entre ellas destaca la oferta de Nufri, que requiere 500 personas para la recogida de las manzanas la próxima temporada.

La IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento #Soriaemplea está organizada por la Cámara de Comercio, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de la Castilla y León y la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). En encuentro se enmarca dentro del programa Talento Joven y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, la Caja Rural de Soria y la Universidad de Valladolid.

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha incidido en la importancia que dan las administraciones al empleo y congregadas en este encuentro que es "parecido a lo que se ofrece en unas oficinas del Ecyl".

Blanco ha recalcado que se ha duplicado la inversión prevista para "no dejar de prestar atención a los desempleados" y también a las empresas, con una serie de talleres destinados a ellos. Asimismo, ha reflexionado sobre la labor de la consejería por el empleo, donde en el caso de Soria se invierte 5,9 millones para atender a 12.800 sorianos en toda la provincia, tanto para formar a las personas ocupadas o desempleadas.

El gerente también ha destacado el apoyo del emprendimiento con 70 ayudas el pasado año en la provincia de Soria.

CAPTAR Y RETENER TALENTO

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, ha incidido en que es un proyecto que va más allá del punto de encuentro entre oferta y demanda de empleo. "Soria necesita las políticas activas de empleo, pero también captar y retener talento", ha señalado Santamaría, que ha lamentado que haya más demanda que oferta, por lo que ha instado a hacer encajar las políticas de empleo. Así, se ha referido a llamadas de empleo de la Cámara a zonas como Tarazona, Pinares de El Burgo o Riaza para gente que "puede trabajar en distintos focos de la provincia, aunque vivan fuera de ella".

Santamaría ha señalado la labor en materia educativa con personas que se han reorientado o desde pequeño se fijan en los perfiles más demandados y ha subrayado que ha faltado un conocimiento real de los perfiles que se necesitaban en la provincia de Soria y que con eventos como este se dan conocer.

ADMINISTRACIONES

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha apostado por las líneas de trabajo y el empleo dirigido a la juventud con ferias que son una "necesidad y una garantía para que tanto empresas como demandantes intercambien currículum, experiencias y conocimiento".

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha incidido en la gran oportunidad para que esa "fuga de talento" se revierta y no ser capaces "de exportarlo como hasta ahora sino también de atraerlo" con muchos proyectos en la provincia "que requieren de formación específica y que permitirán que se asiente población".

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha instado a que las administraciones sean catalizadoras de la generación de empleo, así como a hacer una política proactiva de políticas que generen empleo, "inversiones que generan bienestar en la calidad de vida con empleos ligados". Así, se ha referido a proyectos que el Gobierno de España está poniendo en marcha o pondrá en un futuro y que necesitará de empleados, por lo que ha subrayado la importancia de formar a estos perfiles específicos.

En total, las más de 650 ofertas de empleo se reparten entre distintos ámbitos profesionales. El ámbito industrial, de producción y mantenimiento incluye operarios, técnicos de mantenimiento, calidad o producción y acapara el 32,5 por ciento de las ofertas. El 15 por ciento de las ofertas pertenece a administración, financias o comercial, donde se incluyen contables o técnicos en administración, mientras que Sanidad y Servicios Sociales acapara el 13,75 por ciento de la oferta.

El sector de hostelería y alimentación representa el 12,5 por ciento de las ofertas, mientras que almacén, logística o transporte suponen el 7,5 por ciento de los perfiles requeridos.

El ámbito de tecnología, desarrollo o ingeniería representa el 6,25 por ciento de las ofertas, el agrario, forestal o de medio ambiente el cinco por ciento. Otro cinco por ciento pertenece a oficios o técnicos especializados como electricistas, carpinteros o mecánicos, mientras que las ventas y la atención al cliente suponen el 2,5 por ciento de las ofertas.