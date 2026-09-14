'Feria, tu espacio de ocio y compras' de Valladolid cierra tras superar los 50.000 visitantes

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Feria, tu espacio de ocio y compras"' cerró sus puertas este domingo en Valladolid tras cinco jornadas de actividad en las que ha superado los 50.000 visitantes, según las cifras contabilizadas hasta las siete de la tarde.

El balance supone una consolidación de la cifra alcanzada en la anterior edición, el arraigo de este certamen y la fidelidad de los vallisoletanos con esta histórica cita. "El respaldo del público confirma que esta feria mantiene su capacidad para reunir a las familias en torno a propuestas comerciales, ocio y actividades para públicos muy diversos", ha afirmado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso. "Cada edición renovamos los contenidos y buscamos nuevos formatos, sin perder la esencia cercana de la Feria de Muestras de siempre", añade, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La feria ha superado una media diaria de 10.000 visitantes por jornada, un dato que refleja la consolidación de esta cita como uno de los espacios de encuentro para disfrutar en familia dentro de las ferias y fiestas de la ciudad. Las jornadas con mejor comportamiento fueron las del sábado y el domingo, que reunieron a casi 13.000 personas cada día.

El fin de semana concentró una intensa afluencia de público, atraído tanto por la oferta comercial como por las actividades de ocio, las propuestas infantiles y las exhibiciones programadas. La variedad de sectores ha sido, una vez más, uno de los principales atractivos de 'Feria, tu espacio de ocio y compras'.

Los visitantes han podido recorrer espacios dedicados a alimentación, hogar, moda y complementos, bienestar, artesanía, energía y tecnología, así como propuestas relacionadas con el motor, el caravaning y los vehículos de ocasión, con la posibilidad de descubrir novedades, acceder a promociones y realizar compras directas.

Entre las novedades de esta edición ha destacado 'El Gran Viaje. Partida y Regreso', una experiencia inmersiva inspirada en el universo creado por J. R. R. Tolkien y programada con motivo del 25 aniversario del estreno de la primera película de 'El Señor de los Anillos'.

La programación se ha completado con Jump Kingdom, un gran hinchable gigante, torneos de baloncesto y las exhibiciones, demostraciones y exposiciones de medios de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal y Bomberos, que han permitido acercar a los visitantes el trabajo cotidiano de los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de enriquecer el carácter familiar de la feria.

En las próximas semanas, Feria de Valladolid acogerá, entre otras actividades, el Campeonato Mundial de Puzzles, el Salón del Gas Renovable, el Foro de Sostenibilidad y Economía Circular en Castilla y León y la monográfica canina dedicada a la raza teckel.