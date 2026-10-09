La Feria del Libro Antiguo de León pone a disposición de los lectores cerca de 60.000 ejemplares hasta el 25 de octubre

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), en la inauguración de la Feria del Libro Antiguo, en la Plaza de San Marcelo.
El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), en la inauguración de la Feria del Libro Antiguo, en la Plaza de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 16:27
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LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza de San Marcelo de la capital leonesa es el escenario de la nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se celebra hasta el próximo día 25 y en la que se ponen a disposición de los lectores cerca de 60.000 ejemplares.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha inaugurado la Feria acompañado por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y por el vicepresidente de la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León (Alvacal), Abel Vieito.

Un total de nueve librerías están presentes en la plaza de San Marcelo: dos de León capital (Paraíso Lector y Libros Oblomov); dos de Ponferrada (Cajón Desastre y Mi tienda de libros) y dos de Castilla y León (Librería Páramo de Urueña y Maxtor y Azacán de Valladolid). Además, estarán presentes en León Bibliomanía de Madrid y Eurolibros de Bilbao.

Todas ellas pondrán a disposición de los lectores leoneses más de 60.000 libros durante los 17 días en los que permanecerán abiertos los puestos en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además, se han programado actividades complementarias que se desarrollarán en la propia Feria. Este sábado a las 18.00 horas se realizará un recital pictórico-poético a cargo de Leticia Ruifernández, mientras que el 18 de octubre a las 12.00 horas habrá un espectáculo de cuentacuentos a cargo de Cuentos con K que utilizará la técnica de kamishibai --que significa teatro de papel--. Para finalizar, el 24 de octubre a las 18.00 horas se ha programado el espectáculo de 'El librero de los cuentos perdidos' a cargo de 'ZamoClown'.

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