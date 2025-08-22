La Feria del Libro de Palencia completa su programación con 15 actividades para todos los públicos

PALENCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Palencia, que este año celebra su cuadragésimo novena edición del 29 de agosto al 7 de septiembre, incrementará su programación de actividades complementarias destinadas a todos los públicos.

En concreto, contará con 15 propuestas en las que tendrán cabida la música, los cuentacuentos, los talleres, la lectura de microrrelatos, el teatro, las charlas y una sesión de micrófono abierto, tal y como han adelantado los organizadores a través de un comunicado.

La Feria del Libro de este año contará con 21 casetas de 23 expositores, lo que supone un ligero aumento respecto al año pasado y consolida el crecimiento sostenido experimentado en el transcurso de las últimas ediciones. En 2021 hubo 14 casetas, con 16 expositores y en 2022 17 casetas con 19 expositores.

La Feria, una de las citas culturales más veteranas y con más arraigo de la provincia, se celebrará un año más en el parque del Salón desde el viernes 29 de agosto hasta el domingo 7 de septiembre.

Organizada por la Asociación de Libreros y Editores y por el Ayuntamiento de Palencia, cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial.

El horario de apertura de las casetas será de 11:30 a 14 horas y de 18 a 21:30 horas, con una ampliación a mediodía hasta las 14:30 horas durante los fines de semana y días festivos. Por la noche, ese horario será también ampliado hasta las 22 horas los viernes, sábados y el 1 de septiembre.

El domingo, 7 de septiembre, se cerrará la Feria a las 14:30 horas La Feria del Libro reunirá un total de 23 expositores entre los que volverán a estar representadas algunas instituciones como el Ayuntamiento de Palencia, la Fundación Díaz Caneja, la Diputación Provincial, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Junto a ellos, también habrá una representación del sector del libro en Palencia formada por las librerías Iglesias y Ateneo y por las editoriales Aruz y Menoscuarto. A todos ellos se suma, como novedad, una caseta que reunirá las obras de numerosos autores palentinos.

El resto de expositores, procedentes de distintas regiones, serán Libros infantiles y juveniles, Alberto Santos Editor, Palabras de Agua, Gremio de Editores de Castilla y León, La boutique del cuento, MAR Editor-Ediciones irreverentes, Mundo Negro, Asociación de Escritores de Madrid, Juglar, Aliar Ediciones, Knowmadas books y T-Raptor Editorial.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El programa de actividades comenzará el viernes 29 con la lectura de microrrelatos a cargo del Grupo Esprosados y con la actuación musical de Binomio Nómada. Un día más tarde, tendrá lugar el cuentacuentos de Erica González y un espectáculo de fábula musical a cargo de Natalia Bravo y Aris Abad.

El domingo 31 serán Demelsa Hernández y Rosana Largo quienes aproximen al mundo de los cuentos al público de la feria desde diferentes perspectivas, al tiempo que Aida Acítores y Laura R. Lázaro impartirán el taller Cosas que soy siempre seré.

El 1 de septiembre ha sido programado otro taller, en este caso impartido por Mercedes Adán Calvo y que lleva por título Escribir desde el cuerpo.

La misma autora, en este caso en colaboración con Laura R. Lázaro, regresará a la feria un día más tarde con la propuesta Historias ilustradas al otro lado del espejo. En el transcurso de esa misma jornada, el poeta palentino Óscar Javier Andrés acudirá con un espectáculo de micrófono abierto en el que podrán participar todos los asistentes a la feria.

El 3 de septiembre la programación se amplía con un montaje de improvisación teatral a cargo de la compañía La Ballena 60, mientras que el viernes 5 los articulistas Pablo Martín y Ruth García ofrecerán la charla Del retablo a la pantalla. El último fin de semana contará con un nuevo cuentacuentos, en este caso de Vanessa Cardui, que tendrá lugar el sábado 6.

Ese mismo día, el autor palentino Fernando Pastor compartirá con el público algunas de las historias singulares del Cerrato que han inspirado sus textos titulados Cerrato Insólito, plasmados tanto en libros como en artículos de prensa. Finalmente, el domingo 7 se cerrará la relación de propuestas con el espectáculo teatral La mochila mágica, a cargo de la compañía La Ballena 60.

Como en años anteriores, el programa se completa con las firmas de libros de diferentes autores programadas por cada caseta. Cabe recordar que todos los libros de la Feria contarán con un descuento especial del diez por ciento. A este aliciente hay que sumar el sorteo de varios lotes de libros entre los lectores que realicen alguna compra.