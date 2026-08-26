Feria de Valladolid, "una ciudad en miniatura" con ofertas de todo tipo y entretenimiento

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una auténtica "ciudad en miniatura", o al menos eso es lo que el presidente de Feria de Valladolid y la Cámara de Comercio, Víctor Caramanzana, ha asegurado que los ciudadanos, mayores y niños, se encontrarán en la Avenida Ramón Pradera entre los días 9 y 13 de septiembre, escenario de la 'Feria, tu espacio de ocio y compras', la histórica cita multisectorial que brinda una variada oferta de entretenimiento y escaparate para empresas de sectores como la automoción, la energía, el mobiliario, la moda, la alimentación, el menaje y el textil

Y es que el próximo miércoles abrirá sus puertas una nueva edición de este evento vinculado a las fiestas de la capital que reúne a más de un centenar de empresas de España y Portugal, que comercializan todo tipo de artículos. Se ha convertido ya en una feria cuyos orígenes se remontan a fechas anteriores incluso a la creación de la Feria de Valladolid, hace ahora 61 años.

Los cuatro pabellones de la Feria de Valladolid albergarán durante esas cinco jornadas actividades para todos los públicos. La oferta de entretenimiento se articula este año en torno al universo de 'El Señor de los Anillos', de J.R.R. Tolkien; las competiciones de baloncesto promovidas por la Federación de Castilla y León y la atracción de un gran hinchable, de 40 metros de largo por 20 de ancho, al que podrán acceder tanto niños como adultos.

El presidente del Comité Ejecutivo de Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, se ha referido al arraigo y evolución de este certamen donde los visitantes esperan encontrar a las empresas de siempre y descubrir nuevos nombres, seña de identidad de este encuentro.

UNA FERIA QUE NO ENVEJECE Y QUE SE TRANSFORMA

"Se trata de una feria que no ha envejecido, se ha transformado. Esto que antes llamábamos la feria, que era una feria agraria, que era una feria de todo, hemos conseguido que se transformara", se ha felicitado Caramanzana, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha subrayado la dimensión "familiar" de esta cita y, además, ha destacado que la misma permite "juntar a personas con personas para disfrutar, no solo viendo los productos, sino también para poder interactuar con ellos", al tiempo que constituye todo un "ejemplo de transformación de las empresas y la economía de Valladolid a lo largo de las décadas".

Así, el sector del motor tendrá un destacado papel en esta edición, según ha explicado el director general, Alberto Alonso, quien ha mencionado la exposición de vehículos de ocasión del pabellón 3, de la mano de la Asociación de Vendedores de Vehículo de Ocasión de Valladolid; la participación de marcas como Hyupersa, distribuidor de Hyundai; Drivelia, con las marcas BYD, BMW, Mini y Santanna; y Tesla, que presentará su futurista modelo de pickup eléctrica.

Además, el pabellón 4 albergará una exposición de caravanas y autocaravanas, presentadas por cuatro concesionarios de la región, al concitar dicho sector un atracción 'in crescendo' con el paso de los años. De hecho, el turismo sobre ruedas mantiene este año la línea ascendente en cuanto a ventas, según los datos de matriculaciones de Aseicar en el mes de junio se registraron 1.224 vehículos (caravanas, autocaravanas, campers y urban van). Aseicar estima que el parque móvil para alquiler de estos vehículos alcanza las 8.000 unidades y constató un importante incremento de la demanda a causa del eclipse solar del pasado 12 de agosto.

La alimentación, por su parte, será también una de las referencias comerciales destacadas, con un abanico de productos que abarca desde panadería y repostería hasta aceite de oliva, embutidos, miel o conservas, mientras que en mobiliario se presentan fabricantes y distribuidores de diferentes estilos y artículos, ofertas a las que se suman la moda, la decoración, la artesanía, los servicios para el hogar y distribuidores de energía, convencional y solar.

Valladolid contará igualmente con un stand institucional del Ayuntamiento y la Diputación Provincial y también estarán en la feria la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos, con una variada oferta de actividades.

UN VIAJE POR LA TIERRA MEDIA

'El gran viaje. Partida y regreso' es el título de la experiencia desarrollada por Grupo Disaldor para la feria, inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien. Como explica el comisario del evento, Alberto Domingo, "no es una exposición tradicional, es una experiencia narrativa que invita al visitante a recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos de la Tierra Media, desde la tranquilidad de la Comarca hasta la oscuridad de Mordor".

La muestra ofrece escenarios, fotocalls, piezas a tamaño real y piezas de calidad museística reunidas a lo largo de 25 años en una de las mayores colecciones privadas dedicadas a 'El Señor de los Anillos', donde personajes como Gandalf, Frodo, Gollum, Gimli o troles de las Cavernas esperan al visitante. "No hemos reunido una colección para hacer una exposición, hemos construido un viaje para que el visitante se sienta parte de la aventura", advierte el comisario.

Además, durante esas jornadas se llevarán a cabo actividades impartidas por la Sociedad Tolkien Española y el pintor sevillano Rubén Belloso, conocido por sus obras hiperrealistas y que realizará una obra en directo desde el jueves 10 hasta el domingo 13.

Las entradas a esta actividad tienen un coste de 10 euros para mayores de 12 años y 5 euros las infantiles. Para los menores de 5 años el acceso será gratuito.

TORNEOS DE BALONCESTO

A su vez, el pabellón 1 se transforma en un espacio dedicado al baloncesto y desde el miércoles 9 se sucederán los partidos y actividades promovidas por la Federación de Baloncesto de Castilla y León y la delegación de Valladolid, según ha detallado su vicepresidente Samuel Puente.

Los días 9, 10 y 11 se llevarán a cabo actuaciones de divulgación del baloncesto, en el marco del programa Vallatarde y de la propia delegación, como una forma de divulgar y animar al público a practicar este deporte, tanto en la modalidad clásica del 5x5 como en el 3x3.

El sábado 12 de septiembre se disputarán las Copas Preinfantiles masculina y femenina entre los equipos Iveco CBC Valladolid A, Caja Rural RDL, CB Tizona Infantil A, Adarsa Maristas, CD Base, Jesuitas San José A, San Isidro Pucela Basket y Filipenses.

Y como broche final, se celebrará el torneo Jr. NBA-WNBA, una competición para niños y niñas de 11 y 12 años que representarán a cada una de las franquicias de los 30 equipos de la NBA estadounidense, en busca del anillo de campeones.

UN HINCHABLE DE 800 METROS CUADRADOS

El pabellón 4 albergará también un gran hinchable, de 800 metros cuadrados, con diferentes zonas de juego, obstáculos, rampas, recorridos y desafíos para públicos de todas las edades. La tarifa de acceso es de 5 euros y cada pase tendrá una duración de 30 minutos.

Durante la presentación de la feria, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha aprovechado para recordar que la institución celebra este año el 140 aniversario de su constitución, efeméride que se pretende ensalzar con un "evento muy potente" en octubre, toda vez que esta institución fue una de las seis o ocho primeras que hubo en toda España en 1886.

"No vamos a celebrar los 140 años de la Cámara de Valladolid, sino vamos a celebrar los 140 años de las empresas de Valladolid. Y sobre todo, queremos que sea un acto de activación para las empresas para el futuro, para la transformación de Valladolid, como ha sido la transformación durante estos años de la feria", ha concluido Caramanzana.