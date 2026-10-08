FeriAJE celebrará su quinta edición el día 17 en Segovia con talleres infantiles, degustaciones y actividades de ocio

El presidente de AJE(centro), con las entidades organizadoras de la feria. - FES

SEGOVIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza Mayor de Segovia será el escenario de la V FeriAJE, la Feria de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia, que mostrarán sus productos y servicios el 17 de octubre, en una programación con talleres infantiles, degustaciones y actividades de ocio.

La feria, en su quinta edición, busca dar visibilidad a las acciones empresariales de jóvenes emprendedores segovianos, que en esa jornada pueden trabajar para favorecer nuevas oportunidades de negocio y acercar el emprendimiento a la sociedad.

Entre las empresas y emprendedores locales que participarán figuran Guadarrama Coffee Roasters, Embutidos San Ignacio, Aquelarte, Quepasamajo.com, AHL Seguridad, Rocío Blanco Imagen Positiva, Be Brave, De Sarao en Sarao, Mundo Laboral, Dione, Horses del Val, Sonrisas de la Calle fotografía, Pompi, Elinea Comunicación, Segrofre, Panadería Los Mellizos, Natureando, Quesería de Sacramenia y Black Sunrise. La lista de actividades abarca alimentación, seguridad, comunicación, fotografía y panadería artesana.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer los espacios expositivos y participar en una programación para todos los públicos, que incluye talleres infantiles, actividades, demostraciones y degustaciones, propuestas de ocio y actuaciones musicales.

El presidente de AJE Segovia, David San Ignacio, ha agradecido de forma especial el apoyo de las instituciones que hacen posible esta cita y ha reconocido el "compromiso de las empresas"z.

Por su parte, la secretaria general de FES, Beatriz Escudero, ha definido la feria como una "historia de éxito" tras las ediciones anteriores y ha agradecido la participación de las empresas. Asimismo, Escudero también ha hecho referencia a la importancia de "dar visibilidad" a los jóvenes emprendedores y a la necesidad de "trabajar unidos".

En la misma línea, el concejal de Educación y Juventud, Sergio Calleja, ha aludido a la "valentía" de los jóvenes empresarios y ha anunciado que el Ayuntamiento de Segovia siempre apoyará a quienes quieren emprender.

Con esta quinta edición, AJE Segovia reafirma su compromiso con el emprendimiento joven, la creación de oportunidades y el fortalecimiento del tejido empresarial de la provincia. La asociación trabaja para que los jóvenes que emprenden en Segovia encuentren espacios donde darse a conocer, conectar y seguir creciendo.