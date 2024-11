Fernández tacha de "auténtica tropelía" que la Junta no tramite las cuentas

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha tachado de "auténtica tropelía" que la Junta no tramite el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025, ahora en fase de anteproyecto, y ha exigido "luz y taquígrafos" en las Cortes de Castilla y León, "que es donde tienen que negociarse" y no "en un despacho a puerta cerrada".

Pablo Fernández ha aludido a este respecto a las reuniones que ha convocado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, con los grupos, en su caso el próximo lunes, día 18, cuando no acudirá si bien llamará al político del PP al que "instará y conminará" a registrar el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad "por un mínimo respeto" al Parlamento al que se va a "hurtar" la capacidad de control y de impulso legislativo.

Fernández ha augurado que estas reuniones "no van a servir absolutamente para nada" desde el convencimiento de que todos los partidos van a exigir a la Junta que apruebe y registre las cuentas de 2025 y ha vaticinado que finalmente no se registrarán porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es "un cobarde, aparte de un mentiroso".

"No van a aprobar los presupuestos en Consejo de Gobierno con lo que demostrarán, no solamente que son unos mentirosos, si no también unos ineptos y unos completos inútiles y que el Partido Popular estará feliz de prorrogar unos presupuestos que elaboró con Vox", ha sentenciado el coordinador autonómico de Podemos para quien ese hecho demostrará además que los 'populares' están contentos con las políticas de 'extrema derecha' y de recortes "que discriminan a colectivos y niegan el diálogo social".

Además, ha considerado "inaudito e inédito" que la Junta "venda a bombo y platillo" un anteproyecto de presupuestos que no va a presentar cuando "es obligatorio" por mandato estatutario, ha apostillado, y ha vuelto a ironizar sobre los "presupuestos fake" a través del "trampantojo" del anteproyecto, al que se ha referido como "un engaño, una mentira y una filfa" por parte de un presidente que se dedica a la "propaganda goebbeliana".

"Ahora va por todas las provincias vendiendo algo que no existe. Ayer estuvo prometiendo una estrategia de 300 millones para el sector agroalimentario para los cuatro próximos años y yo me pregunto, ¿esos 300 millones de euros de dónde los va a sacar el señor Mañueco?", ha ironizado ante la probabilidad de que la Junta tenga que prorrogar las cuentas de 2024. "Es una auténtica vergüenza", ha sentenciado.