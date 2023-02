Fernández ve a Mañueco como "un cadáver político" al que no quiere el PP y éste critica el daño por el sí es sí

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha comparado este martes al presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, con un "cadáver político" al que, según ha ironizado, ni quieren ni en su partido, con una referencia expresa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los presidentes de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Andalucía, Juanma Moreno.

"No se pude engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha advertido Fernández al presidente de la Junta a quien ha reprochado que no haya tenido "agallas" para romper su pacto de Gobierno con Vox consciente, a juicio del político de la formación morada, de que la dirección del PP no le dejaría repetir y que perdería "lo que le interesa", en referencia al sillón en el Palacio de la Asunción.

Santos también ha acusado a Fernández Mañueco de haber hecho de la mentira su forma de Gobierno con el único objetivo de "seguir en la poltrona" en una muestra, según sus palabras, de que "se la traen al pairo" los derechos de las mujeres, la igualdad, la memoria histórica y los derechos laborales.

"Hay que tener cara para venir aquí, después de que más de 400 agresores sexuales hayan visto rebajadas las penas y nos suelte esta retaila de descalificaciones sin ningún tipo de ton ni son", ha respondido el jefe del Ejecutivo que ha lamentado la "absoluta y total falta de escrúpulos" del portavoz de Unidas Podemos a quien el presidente de la Junta ha preguntado en dos ocasiones si sigue manteniendo que la denominada ley del 'sólo sí es sí' es "sólida y rigurosa", a lo que Fernández ha respondido que la labor de control a la Junta la hace él.

"Aunque cambien ustedes la Ley ahora el daño ya está hecho, ni las mujeres ni la sociedad de Castilla y León y de España se lo van a perdonar, se lo aseguro yo", ha augurado el presidente al respecto.

Fernández Mañueco ha aprovechado su respuesta al de Unidas Podemos para reivindicar la "palabra cumplida" de su Gobierno, afirmación que ha sustentado con una serie de ejemplos como el cheque bebé, la bajada de los impuestos, la educación infantil gratuita de 1 a 2 años, la bajada de las tasas universitarias, el aumento de las becas o la mejora de las listas de espera.

"El Gobierno de Castilla y León está cumpliendo con eficacia y con utilidad a las personas", ha aseverado Fernández Mañueco que ha acusado a Pablo Fernández de haber "mancillado" la tribuna de las Cortes con su defensa de la Ley del 'sólo sí es sí' y de la ministra Irene Montero. "Es despreciable, indecoroso, abyecto, rastrero, deshonroso, es indigno y, además, es infame", ha sentenciado el presidente que ha ironizado sobre que el de Unidas Podemos aprovechará el próximo 8 de marzo para situarse "el primero en la pancarta en favor del Día de la Mujer".