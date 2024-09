'Festicárcel' llevará a La Cárcel de Segovia circo, magia y teatro en tres jornadas gratuitas del 27 al 29 de septiembre

SEGOVIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de artes de calle 'Festicárcel' convertirá La Cárcel-Centro de Creación de Segovia en escenario de teatro, pista de circo, sala de magia y salón de juegos, con espectáculos para todos los públicos del 27 al 29 de septiembre.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, y la productora del festival, Raquel Berini, han presentado este jueves esta propuesta cultural que tendrá lugar en dos patios y varias salas del centro cultural.

Los espectáculos participantes ofrecen teatro, magia, números de circo y humor a cargo de la compañía Oliver y Lubia (premio Nacional de Magia Cómica y seleccionados para el Campeonato Europeo de Magia); Cliff the Magician (llegado del Reino Unido para ofrecer su número a los más pequeños); la compañía Cirk About It (joven compañía circense de Castilla y León); Maite Guevara (con su personaje Martina, con su espectáculo interactivo); el mago de La Granja, Héctor Sansegundo (con amplia trayectoria en la magia con humor); Andrea Ríos (artista de circo contemporánea, que une teatro y danza a las acrobacias circenses) y la instalación 'Arriero de juegos', un conjunto de 30 juegos tradicionales, de habilidad, ingenio y ópticos, creados por Kulturmagic.

Los espectáculos tendrán horario de tarde el viernes y sábado y de mañana y tarde, el domingo. Todos ellos son adecuados para toda la familia y tienen entrada gratuita. Para Raquel Berini, este festival muestra la belleza y el potencial del arte d ella calle, donde 2el circo es un arte olvidado, cuando es el más cercano al público, el arte más cotidiano para ofrecer de forma directa, en la calle".

Berini ha elogiado el gran nivel de los artistas de esta primera edición, y ha descubierto que el dúo Oliver y Lubia, pareja artística de maga y mago, y también sentimental, han querido dar una sorpresa al público segoviano, y han adaptado el final de su número a Segovia y a La Cárcel. Para finalizar, el concejal Monroy ha especificado que el coste de este primer 'Festicárcel' es de algo menos de 15.000 euros.