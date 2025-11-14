El Festival de Cortos de Soria clausura mañana su XXVII edición con la entrega de 38 premios en distintas categorías

El Festival de Cortos de Soria clausura este sábado su XXVII edición con 38 premios en juego - FESTIVAL DE CORTOS DE SORIA

SORIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición del Festival de Cortos 'Ciudad de Soria' celebrará este sábado, 15 de noviembre, su gala de clausura con la entrega de 38 premios en distintas categorías.

La ceremonia estará conducida por el director de cine Javier Muga y comenzará a las 19.30 horas en el Palacio de la Audiencia de la capital con entrada libre hasta completar aforo.

Además de los premios del jurado oficial, también se hará entrega de los premios elegidos por el jurado mayor, jurado joven y jurado infantil, así como los premiados de las diferentes secciones paralelas.

La gala contará también con la entrega de los galardones elegidos por diferentes patrocinadores y con el cortometraje ganador elegido por el público.

El Festival de Cortos pone fin a su XXVII edición con la proyección, el domingo 16 de noviembre, del palmarés de esta edición a las 18.00 en el Palacio de la Audiencia.

BELINDA WASHINGTON

Además, a las 12.30 horas, en el Casino Círculo Amistad Numancia tendrá lugar el encuentro con la homenajeada de esta edición, la actriz y presentadora Belinda Washington, quien recogerá por la tarde, en la gala de clausura, el Caballo de Honor de esta edición.

Este galardón se otorga cada año a una figura destacada del mundo del cine y la televisión por su trayectoria profesional en el séptimo arte.

Según ha señalado la directora del Festival, Yolanda Benito, el Certamen de Cortos Ciudad de Soria "apuesta por impulsar y descubrir talentos jóvenes del mundo del cine pero también lucha contra el edadismo".