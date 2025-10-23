El Festival de Exaltación del Botillo en Bembibre (León) se convierte en Fiesta de Interés Turístico Internacional

LEÓN, 23 (EUROPA PRESS)

El Festival de Exaltación del Botillo, que se celebra en Bembibre (León), ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, una vez que la solicitud presentada por el Ayuntamiento de este municipio cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.

El Festival de Exaltación del Botillo se celebra desde el año 1973, en él se da conocer el embutido de la gastronomía berciana y a lo largo de los años ha incorporado elementos culturales en torno a la celebración, según ha informado el ministerio en un comunicado recogido por Europa Press.

La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha subrayado de este reconocimiento que el Festival de Exaltación del Botillo "es un importante estímulo a la oferta turística de la localidad de Bembibre y de toda la comarca, que proyecta su imagen exterior más allá del ámbito nacional".

La celebración del Festival de Exaltación del Botillo, que en 2008 ya había recibido la distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional, se acompañó desde sus inicios de actos culturales, hasta que en 1984 se organizó la I Semana Cultural en torno al festival, mientras que el año 2000 se incorporó la I Feria Agroalimentaria de la Villa de Bembibre, donde se muestran los productos y marcas con denominación de origen berciana.

Con la declaración del Festival de Exaltación del Botillo ya son 87 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la comunidad de Castilla y León, se trata de la undécima fiesta con esta distinción.