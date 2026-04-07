El Festival Internacional de Fotografía de CyL' expone en Palencia la obra de 24 artistas en 17 exposiciones

Presentación del VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. - JCYL

PALENCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León reunirá en Palencia la obra de 24 artistas en 17 exposiciones, bajo el lema 'Guardar la felicidad'.

Organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte el programa se extenderá entre el 15 de abril al 24 de mayo, tal y como ha adelantado la directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, durante la presentación del evento en la que ha estado acompañada por el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, y el director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), Álvaro Rodríguez Fominaya.

Martínez ha destacado que el Festival se adentra en la "búsqueda y el significado de la felicidad", una sensación que "no se corresponde con una satisfacción momentánea".

'Guardar la felicidad' es el lema de la edición de este año e implica "una felicidad que no depende tanto de las circunstancias externas como de la actitud reflexiva que se adopta frente a ellas", ha reflexionado.

En este sentido, la directora ha señalado cómo la fotografía tiene la capacidad única "de atrapar instantes que, de otro modo, se perderían en el flujo constante del tiempo". "Cuando se trata de capturar un momento de felicidad, la imagen se convierte en algo más que un simple registro visual pasando a ser una huella emocional", ha apuntado.

La directora ha afirmado que el Festival de Palencia presenta un "amplio y variado programa", con 23 actividades, en las que participan 24 artistas nacionales e internacionales, a través de 17 exposiciones, en un "atractivo" programa que convierte a Palencia y a Castilla y León "en referente de la fotografía con emblemáticas figuras de la fotografía nacional e internacional".

Asimismo ha destacado que el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León aúna un año "más esfuerzos y voluntades de diferentes administraciones e instituciones culturales de la ciudad", con la organización entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, los centros culturales dependientes de la Junta, además de la colaboración de Unicaja Banco, la Fundación Díaz-Caneja y asociaciones vinculadas al mundo de la fotografía como PallantiaPhoto.

PROGRAMA

El programa del VI Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León incluye 23 actividades en la ciudad, con 17 exposiciones que reúne la obra de 24 artistas nacionales e internacionales, y que se mostrarán en espacios expositivos de interior y exterior, con doce grandes cubos expositivos, que permitirán contemplar estas imágenes en calles, plazas y espacios públicos de la ciudad.

El Museo de Palencia, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, la Sala de exposiciones Unicaja, el Archivo Histórico Provincial, el Museo del Agua o el Teatro Principal serán los escenarios que acogerán las actividades programadas.

El Museo de Palencia albergará la exposición 'Las bellas imágenes' de la artista Carmela García, galardonada el pasado año con el Premio Nacional de Fotografía 2025.

La Sala Unicaja albergará dos exposiciones. La primera mostrará la obra de los artistas María Bleda y José María Rosa, conocidos artísticamente como 'Bleda y Rosa'. Las fotografías de Bleda y Rosa analizan conceptos como la memoria, la historia, la arqueología y el paisaje, que van desde lo más próximo a lo global.

La segunda exposición en la Sala Unicaja será la muestra de Sergio Belinchón. Su obra parte de la fotografía documental para desarrollar uno de los conjuntos fotográficos más singulares del panorama español. Su mirada se centra en la idea de paisaje, lo urbano y el espacio en transición entre estos dos lugares.

La Fundación Díaz-Caneja también acogerá dos muestras. La exposición 'La montaña como posibilidad', del artista Eduardo Marco Miranda. Su trabajo investiga la construcción cultural del paisaje y la transformación del territorio a través de la imagen abordando cuestiones como la antropización o el impacto ambiental en la alta montaña.

Esta sala acogerá, también, la obra de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet, reconocida internacionalmente por su aportación en la documentación de la cultura popular y las expresiones comunitarias de su país.

La Biblioteca Pública de Palencia albergará la exposición de los fondos fotográficos de los Archivos Históricos Provinciales de Ávila y Soria, y la sala del Archivo Histórico Provincial de Palencia presentará una exposición de los Fondos fotográficos de este Archivo Histórico.

En Castilla y León los Archivos de Ávila, Soria y Palencia han sido pioneros en la custodia de los fondos fotográficos en los archivos históricos, conservando el rico y abundante patrimonio fotográfico que atesora la Comunidad.

El Museo del Agua acogerá la exposición de Alfonso Ordóñez 'Trece BeS.O.S. Ritos amorosos y viejos cines añorados', que trae el recuerdo de un tiempo pasado en el que un buen número de cines proyectaban todo tipo de películas en las ciudades.

FESTIVAL EN LA CALLE

En diferentes enclaves de la ciudad de Palencia: Plaza de la Inmaculada, Plaza Mayor, Paseo del Salón y San Pablo, doce cubos mostrarán la exposición del artista musical y fotógrafo Manolo Quijano, un artista multidisciplinar con una reconocida trayectoria internacional en la industria musical y que ha desarrollado en paralelo un lenguaje propio en la .

Además, el Festival contempla la instalación de cuatro lonas de grandes dimensiones e impacto en espacios significativos de la ciudad, como el exterior del centro cultural Lecrac, el Museo del Agua y dos lonas más en la fachada del Ayuntamiento de Palencia.

Dentro de la programación del Festival, se ha organizado un ciclo de cine, coordinado por la actriz y cineasta Aia Kruse con la proyección de cuatro películas en el Teatro Principal.

Además, dentro de las actividades paralelas al Festival, se han programado visitas guiadas a las exposiciones en colaboración con PallantiaPhoto.

Toda la programación e información se puede consultar en la página web del Festival www.fifcyl.es