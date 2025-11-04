Festival Internacional Paladio Arte en Segovia reafirma "su compromiso con la inclusión y las artes escénicas"

SEGOVIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional Paladio Arte alcanza este año su XVI edición, reafirmándose como "un espacio de encuentro imprescindible entre arte, diversidad y calidad escénica".

Esta iniciativa cultural, organizada por Paladio Arte, en colaboración con el Ayuntamiento, se ha convertido en un "referente nacional e internacional" del teatro inclusivo y las artes escénicas contemporáneas.

La cita tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 29 de noviembre, con programación en dos sedes: la Cárcel-Centro de Creación, y la sala Teatro Paladio. Cuatro jornadas en las que el público podrá disfrutar "de propuestas comprometidas, innovadoras y accesibles, que demuestran que la diferencia también es fuente de belleza y creación".

Durante la presentación, el acalde de Segovia, José Mazarías, ha asegurado que este festival constituye una propuesta "única" en la ciudad y "pionera" en España. "Las compañías mostrarán cómo el teatro puede ser un espacio abierto para todos, donde las capacidades diversas se convierten en fuerza y talento humano y artístico. Este festival demuestra que la inclusión es una forma de enriquecer la cultura y la sociedad", ha detallado en declaraciones recogidas en un comunicado

Según ha destacado la directora de Paladio Arte, Marta Cantero, la programación de esta edición pone un "énfasis especial" en la accesibilidad y reúne a compañías de "gran prestigio" en el ámbito de las artes escénicas y la diversidad.

SALA JULIO MICHEL

El Festival comenzará el 21 de noviembre en la sala Julio Michel de la Cárcel-Centro de Creación con una doble función, a las 20.00 horas, accesible para todo tipo de discapacidades, con audiodescripción, subtítulos, paseo escénico, bucle magnético, y sonido amplificado.

La compañía 'Así Somos' estrena a nivel nacional 'Entre Faros', una creación colectiva, cargada de sensibilidad, en la que la danza se convierte en metáfora de la búsqueda interior. A continuación, el público podrá disfrutar con 'Des-Esperando a Cronos', una propuesta de la compañía 'Contando Hormigas', en la que tres mujeres encarnan el pasado, el presente y el futuro, esperando a Cronos en un tiempo suspendido, un juego escénico sobre la espera, el humor y la reflexión.

El 22 de noviembre, el monologuista David Andrés García pondrá en escena 'Las normas de la risa', una comedia vital y participativa que explora las reglas del humor. La función es accesible en lengua de signos y movilidad reducida. El 23 de noviembre, la veterana compañía de la ONCE, 'La Luciérnaga' - reconocida con el premio MAX por su destacada aportación a la cultura y la inclusión a través del arte- presentará su nuevo montaje: 'El Gorgojo'.

SALA TEATRO PALADIO

La sala Teatro Paladio acogerá dos espectáculos infantiles. El 22 de noviembre, a las 19.00 horas, el público podrá disfrutar 'Los títeres de Caperucita Roja', una versión contemporánea y poética del clásico cuento, con el sello artesanal de la compañía 'A la sombrita', especializada en teatro de sombras.

El 29 de noviembre, a las 12.30 horas y a las 18.00 horas, 'Teatro Arbolé' pondrá en escena 'Edelmiro II y el dragón Gutiérrez', un divertido espectáculo de títeres para toda la familia con música en directo, humor y valores y un mensaje: todos somos iguales, aunque todos somos diferentes, detalla la información.

El Festival incluye el taller 'Cuerpos Creativos' que se impartirá el 21 de noviembre, a las 11.30 horas, en la sala ExPresa-2. Dirigido por Gomera Sánchez junto a bailarines de la compañía 'Así Somos', este taller tiene como objetivo experimentar nuevas herramientas de movimiento, improvisación, ritmo y composición.

Las entradas pueden adquirirse en venta anticipada, a un precio de 10 euros, en https://paladioarte.org/xv-festival-paladio-arte/ y en taquilla el día de la función, a 12 euros.

Además del Ayuntamiento de Segovia, el XVI Festival Internacional Paladio Arte cuenta con el apoyo de INAEM-Ministerio de Cultura, la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León.