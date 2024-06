El Festival Raíces de Castilla Blues lleva a Frías, Oña y Poza de la Sal (Burgos) seis propuestas musicales

BURGOS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Raíces de Castilla Blues, organizado por la Mancomunidad turística Raíces de Castilla, llevará a los municipios burgaleses de Frías, Oña y Poza de la Sal un total de seis propuestas musicales del 28 al 30 de junio.

El evento arrancará el viernes 28 de junio en la calle del Mercado de Frías con los conciertos de The Big Flyers, a las 20.30 horas, y Sonic Free Station, a las 22.00 horas, según ha informado la organización.

A las mismas horas del sábado 29 de junio, será el turno de las actuaciones de Ale & The Hops y Amann an The Wayward Songs en las escalinatas del Monasterio San Salvador en el municipio de Oña.

Ya el domingo 30 de junio el festival llegará a su fin en la plaza Nueva de Poza de la Sal con un taller de blues de la Escuela de Baile Dame Swing, a las 12.30 horas, y el espectáculo de Lady Carrot and The Clocks, a las 13.30 horas.