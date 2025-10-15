Festival Teatro Cómico de Sancti Spíritus (Salamanca) aumenta las rutas en autobús para acercar el teatro a los pueblos

El alcalde de Sancti Spíritus, Bienvenido Garduño; el diputado de Cultura, David Mingo y el impulsor del festival, Jesús Molinero. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Cómico (Festeaco) de Sancti Spíritus celebra su quinta edición con una programación dedicada al teatro aficionado en la modalidad cómica y con un refuerzo de las rutas en autobús gratuitas para que los vecinos de la comarca de la municipio salmantino de Ciudad Rodrigo puedan asistir a las representaciones.

"El Festeaco es una iniciativa única en la provincia, porque está dedicada a grupos no profesionales en el género cómico", ha destacado el diputado de Cultura, David Mingo, durante la presentación del evento.

En esta línea, el festival busca potenciar la creación de nuevas propuestas culturales con carácter internacional, priorizar en esta edición la participación de compañías portuguesas, tanto por la cercanía geográfica como por el objetivo de "tejer redes culturales y artísticas entre ambos territorios".

Para facilitar la asistencia del público, la Diputación ha puesto en marcha seis rutas de autobuses durante los fines de semana en los que se desarrollará el festival. "Acercamos así el teatro a las personas mayores de los pueblos, que de otra forma tendrían un acceso muy limitado", ha subrayado Mingo.

Las rutas programadas serán las siguientes: el 26 de octubre, la ruta será desde Ciudad Rodrigo; la segunda partirá desde El Maíllo el 2 de noviembre y pasará por Morasverdes, Diosleguarde, Alba de Yeltes y Bocacara.

Asimismo, la tercera será el 9 de noviembre desde Fuenteguinaldo, El Bodón, La Encina y Pastores; la cuarta, el 16 de noviembre, desde Retortillo, Boada, La Fuente de San Esteban y Martín de Yeltes.

La quinta, el 23 de noviembre, desde San Muñoz, Abusejo, Sepulcro-Hilario, Cabrillas y Santa Olalla; y el 30 de noviembre, desde Gallegos de Argañán, Villar de Ciervo, Villar de la Yegua, Castillejo de Martín Viejo y Saelices el Chico.

PROGRAMACIÓN

Por otro lado, la programación comenzará el 26 de octubre con la obra 'Malas Hiervas' de la compañía Arriba el Telón --que se representará en el Centro Cultural de Sancti Spíritus, a partir de las 19 horas--; y continuará el 2 de noviembre con 'El vuelo de las palomas' de la Asociación Teatral Segundo Acto, de Burgos.

El 9 de noviembre es el turno de 'El trastero', de la Asociación Amigos del Teatro de Castellón y el 16 de noviembre se representará 'Suegras' por parte de la compañía El Lugá. El 23 de noviembre será 'Sobre Terapia' la obra que represente A cholón Teatro, de Madrid y, por último, el 30 de noviembre la obra elegida es 'ODIseo o lo que SEA', de Carabau Teatre, de Valencia.

Por último, el 7 de diciembre tendrá lugar la gala de clausura, con la entrega de premios y el reconocimiento del 'Festeaco de Honor 2025', que este año recaerá en la técnica de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, recientemente jubilada, Ester Prieto Gómez.

FUTURAS EDICIONES

En esta línea, el impulsor del festival, Jesús Molinero, ha destacado que en esta edición se han recibido 76 solicitudes de compañías, mientras que ha avanzado que la organización trabaja ya en futuras ediciones para poner en marcha jornadas de formación para compañías aficionadas, que incluirán talleres de iluminación, maquillaje escénico y otros aspectos técnicos.

Por su parte, el alcalde de Sancti Spíritus, Bienvenido Garduño, ha reconocido que para él "es una alegría ver cómo se lleva el teatro las tardes de los domingos".