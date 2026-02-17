Fgulem y Telice lanzan un nuevo itinerario de Experience Plus para impulsar el talento joven en proyectos ferroviarios

Fgulem y Telice han suscrito un acuerdo para lanzar un nuevo itinerario de Experience Plus, encaminado impulsar el talento joven en proyectos ferroviarios. - ULE

LEÓN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem) y la empresa leonesa Telice, referente en su sector desde 1973, han formalizado un nuevo itinerario formativo dentro del programa Experience Plus, con el objetivo de impulsar la empleabilidad juvenil en Castilla y León en el ámbito de los proyectos ferroviarios.

El acuerdo fue firmado el pasado viernes 6 de febrero por José Carlos Alonso y Cesáreo González Álvarez, en un acto encaminado a reforzar la colaboración entre ambas entidades para facilitar la incorporación de talento joven cualificado al tejido empresarial.

Se trata del segundo itinerario puesto en marcha dentro de Experience Plus, iniciativa que conecta a jóvenes titulados con empresas líderes, facilitando una transición real y efectiva al mercado laboral, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León (ULE).

Bajo el título 'Rail Digital Project Delivery' el programa está diseñado para formar a recién titulados universitarios y de Formación Profesional en competencias "clave" para su incorporación a proyectos ferroviarios reales, tanto en oficina técnica como en equipos de producción en obra.

El itinerario tendrá una duración total de 10 meses (1.497 horas) y se desarrollará entre los días 2 de marzo y 23 de diciembre de 2026 en las instalaciones de Telice, ubicadas en el Polígono de Onzonilla (León).

El programa se estructura en dos fases. La primera de ellas (2 de marzo-31 de julio) se basará en una formación dual con 12 horas semanales de teoría y 28 horas de prácticas, mientras que la segunda (agosto-diciembre de 2026) se desarrollará mediante prácticas no laborales a jornada completa (40 horas semanales).

Durante el itinerario las personas participantes adquirirán competencias en planificación y metodología BIM (Building Information Modeling), con un enfoque de trabajo colaborativo e inteligente para proyectos de edificación e infraestructura, gestión de la información, análisis de datos y conocimiento de los procesos técnicos, normativos y organizativos propios del ciclo completo de un proyecto ferroviario.

BOLSA ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

El programa incluye una bolsa económica desde el inicio del itinerario, asociada a las horas de prácticas realizadas, que puede alcanzar hasta 1.500 euros brutos mensuales para titulados universitarios y 1.200 euros brutos mensuales para titulados de Formación Profesional. Además, contempla un compromiso de contratación para al menos el 50 por ciento de las personas que finalicen con éxito el itinerario, reforzando el carácter práctico y orientado al empleo del programa.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de febrero de 2026. El programa ofrece 10 plazas y está dirigido a personas que residan en Castilla y León; hayan obtenido una titulación universitaria o de Formación Profesional con posterioridad al 1 de septiembre de 2021 en ramas técnicas vinculadas a ingeniería, edificación, energía, electricidad, fabricación mecánica, mantenimiento o medio ambiente y, finalmente, que estén inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad.

Con esta nueva alianza Fgulem y Telice pretenden consolidar su apuesta por la formación especializada y la creación de oportunidades profesionales cualificadas en sectores estratégicos, contribuyendo al desarrollo del talento joven y al crecimiento del tejido empresarial de Castilla y León.