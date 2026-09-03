El FID cumple su décimo aniversario en León convertido en referente nacional de la inspiración deportiva

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente del FID, Francisco del Río, junto a colaboradores y patrocinadores del evento. - EUROPA PRESS

LEÓN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro Internacional del Deporte (FID) celebrará entre los días 22 y 26 de septiembre su décimo aniversario en León, un periodo en el que se ha convertido en un referente nacional de la inspiración deportiva, con un cartel que reunirá a grandes deportistas de diferentes disciplinas, entre los que se encuentran Carolina Marín, Ona Carbonell o Carlos Moyá.

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente del FID, Francisco del Río, han presentado este miércoles el evento que se desarrollará en el Auditorio Ciudad de León junto a los patrocinadores y colaboradores.

Carolina Marín, Carlos Moyá, Sergio Cacho Rodríguez, Guti, Ona Carbonell, Paula Leitón, Toni Nadal, Roque Star, el doctor Aldo Martínez, Antoni Daimiel, Drafteados y Roque Star serán los protagonistas de la presente edición.

José Antonio Diez ha destacado que las administraciones deben hacer un esfuerzo especial para fomentar la actividad física y apoyar el deporte, así como los valores que están ligados a la práctica deportiva, cuestiones que el FID aborda de manera especial. El alcalde también ha asegurado que es "un auténtico privilegio" para la ciudad contar con el elenco de deportistas que participarán en esta décima edición del FID.

"Sabemos del esfuerzo que han tenido que hacer todos ellos para alcanzar los éxitos deportivos. Sabemos de los éxitos de sus carreras. Sabemos de las motivaciones que han ejercido sobre las generaciones que los hemos visto jugar. No quiero destacar a ninguno, pero sí quiero incidir en algo que les une y les define: su bonhomía. La lección que nos transmiten es que se puede. Se puede. Con esfuerzo. Con tesón. Con ilusión. Desafiando a la lógica de países con más presupuesto y más jugadores", ha subrayado.

Por su parte, Francisco del Río ha explicado que el X FID Ciudad de León Abanca cuenta un año más con el respaldo del Ayuntamiento de León, principal impulsor institucional de una iniciativa que se ha consolidado como una de las grandes citas de inspiración, deporte y valores del país.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para la Universidad de León (ULE) por su colaboración y para Abanca, así como para el resto de patrocinadores que han fomentado el crecimiento de la iniciativa a lo largo de sus diez años de vida.

En este sentido, ha recordado que la primera edición de este evento "único en España" se celebró en el Teatro San Francisco de la capital leonesa y desde entonces ha crecido hasta alcanzar cuatro comunidades autónomas españolas y ha reunido a más de un centenar de ponentes y miles de asistentes. "El FID es León", ha concluido.