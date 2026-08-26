Las fiestas de Villatoro, en Burgos, se celebrarán del 24 al 27 de septiembre sin verbena y con propuestas familiares

BURGOS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Villatoro, en honor a Nuestra Señora de la Merced, se celebrarán del 24 al 27 de septiembre con exhibiciones de vehículos y deportes, talleres, una chocolatada y una actuación musical que sustituirá a las verbenas para promover unas fiestas más "tranquilas, familiares y seguras".

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha presentado este miércoles la programación junto al representante de la comisión organizadora, Javier Rodríguez, quien ha subrayado que los festejos combinan la "devoción y el folclore con propuestas innovadoras enfocadas en la convivencia" familiar y la seguridad ciudadana.

Los actos arrancan oficialmente el jueves 24 de septiembre con la jornada dedicada a la patrona, cuando tras la solemne misa tradicional, los más jóvenes disfrutarán de una chocolatada popular y la actuación musical de Betty, cuya propuesta sustituye a las tradicionales verbenas de madrugada.

Desde la organización se ha "decidido prescindir de las verbenas" para evitar los problemas de años anteriores, ha explicado Rodríguez, quien ha recordado episodios pasados como la quema de contenedores o desperfectos en el mobiliario urbano. De este modo, la oferta musical nocturna se concentrará en una actuación más controlada hasta las 23.00 horas para asegurar unas fiestas "tranquilas, familiares y seguras".

Además, el pregón correrá a cargo de la reconocida parrillera Vanesa Martín, vecina del barrio y galardonada como una de las mejores profesionales del sector en España.

El viernes día 25 por la tarde la actividad se trasladará a la campa con una exhibición de deportes variados, que incluirá golf y esgrima de la mano de los clubes locales, además de novedades como el taichí y el chikung.

Asimismo, como parte del compromiso con la convivencia urbana, la asociación local impartirá un taller práctico sobre tenencia responsable de animales.

El sábado 25 arrancará con la esperada exposición de vehículos, una cita que el año pasado reunió a más de 200 automóviles y atrajo a cerca de 2.000 visitantes al barrio.

Si el Ayuntamiento concede los permisos oportunos, se volverá a cortar el tráfico en la travesía principal y se habilitarán desvíos alternativos por la calle Laredo.

La agenda del sábado incluye también la misa por los difuntos, la tradicional ronda de la charanga por los establecimientos locales y una paella popular.

Por la tarde, el protagonismo recaerá en el campeonato de tuta, el desfile de disfraces infantiles -en el que todos los participantes reciben galardón para premiar su esfuerzo- y una disco móvil que finalizará a la medianoche.