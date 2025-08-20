Finalizadas las obras de la carretera PP-9641 entre Carrión de los Condes y la P-963 con casi 626.000 euros de inversión

PALENCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial, a través del Plan de Carreteras 2023, ha finalizado las obras de mejora del firme de la carretera PP-9641 entre Carrión de los Condes y la P-963 por Torre de los Molinos y Castrillejo de la Olma. El proyecto, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, ha contado con un presupuesto de adjudicación de 625.688,58 euros.

Los trabajos han planteado una actuación integral de refuerzo del firme a lo largo de 11,744 km de carretera, desde 100 metros después de su inicio en la glorieta de intersección entre la CL-615 y la CN-120, hasta su conexión con la carretera autonómica P-963.

La intervención ha contemplado la aplicación de aglomerado asfáltico como solución técnica para mejorar la capacidad portante del firme frente a las cargas del tráfico. Asimismo, se ha renovado y regularizado la superficie de rodadura con el fin de incrementar "las condiciones de seguridad y confort en la circulación", tal y como ha explicado la vicepresidenta de la Diputación, María José de la Fuente, durante una visita a las obras ya finalizadas.

La actuación ha contado con un presupuesto de adjudicación de 625.688,58 euros, de ellos 211.678,36 euros de la Diputación de Palencia y 414.010, 22 euros de la Junta de Castila y León. La empresa adjudicataria encargada de ejecutar las obras ha sido Zarzuela, S.A., Empresa Constructora.

Además de los trabajos en el firme de la carretera, se han limpiado las cunetas, retirado tierra y vegetación en los paseos, recrecidos los márgenes con zahorras naturales, repintado de la señalización horizontal y mejora del balizamiento, todo ello respetando la actual trazado de la carretera.

La carretera PP-9641 presentaba un firme deteriorado, con necesidad frecuente de bacheo, y contaba con una calzada de cuatro metros de ancho sobre una plataforma de cinco metros. Con esta intervención, se ha mejorado significativamente la capacidad portante del firme y la regularidad de la superficie de rodadura.

Con la recepción oficial de la obra, se da por concluido un proyecto que "contribuirá a mejorar la seguridad vial y las comunicaciones en el entorno de Carrión de los Condes y que cumple con el compromiso de la Diputación de mantener y modernizar la red viaria provincial", ha concluido la vicepresidenta.