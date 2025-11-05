Finalizadas las obras de mejora en la Avenida Requejo en Zamora, con una inversión de 7,8 millones

ZAMORA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora de la movilidad y la seguridad vial de la Avenida Requejo en Zamora, financiados con una inversión de 7,8 millones de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se han desarrollado en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 1,98 de la carretera ZA-12, que da acceso a la ciudad.

Las obras han consistido en la construcción de un ciclo carril; la ampliación de los espacios para peatones, con nuevas aceras, mobiliario urbano y arbolado; y el rediseño de la calzada con un ancho de carril estricto y la extensión de nuevas capas de aglomerado.

Asimismo, se han creado dos nuevas glorietas, nuevos pasos de peatones y cruces semafóricos, se ha ajardinado toda la travesía y se ha reforzado el alumbrado con tecnología LED, señala el Ministerio a través de un comunicado.

Esta actuación será complementada por las humanizaciones de la Avenida Cardenal Cisneros, la Calle de la Puebla, la Cuesta de la Morana y la Avenida de Galicia, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está llevando a cabo igualmente en la ciudad de Zamora y que supondrán en conjunto, junto a las obras ahora finalizadas, la transformación de 6,5 kilómetros de travesías con una inversión de 19 millones de euros.

El proyecto ahora concluido lleva aparejado la cesión de la titularidad de la travesía al Ayuntamiento de Zamora, que pasa a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento.