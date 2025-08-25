Finalizado el nuevo bulevar del recinto ferial tras una inversión de 1,5 millones

SALAMANCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha inaugurado el nuevo bulevar del recinto ferial, primera fase de un "ambicioso" proyecto de modernización, cuyas obras han tenido una inversión de 1,5 millones, financiada íntegramente con fondos propios de la institución provincial.

El nuevo bulevar es, como ha indicado el presidente de la Diputación, Javier Iglesias durante su inauguración, "una actuación estratégica que marca el inicio de un proceso de transformación integral destinado a convertir este espacio en un referente nacional e internacional para la celebración de ferias y certámenes". "El nuevo bulevar supone un antes y un después en la proyección del recinto, que acoge cada año la feria agrícola y ganadera por excelencia, Salamaq", ha añadido Iglesias.

El proyecto ha consistido en peatonalizar el pasillo principal, renovar las redes de infraestructuras y mejorar la eficiencia energética del entorno. Además, el recinto cuenta ahora con un 30 por ciento más de zonas verdes, "lo que refuerza el compromiso de la Diputación con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente", ha afirmado Iglesias.

El presidente de la Diputación, acompañado por representantes institucionales y del sector, ha subrayado que esta actuación no es "un punto final, sino el arranque de un macroproyecto que dotará al Recinto Ferial de infraestructuras modernas, accesibles y tecnológicas, capaces de atraer nuevos certámenes y dinamizar la actividad económica y turística de Salamanca".

"La construcción del bulevar no solo moderniza la imagen del Recinto Ferial, también refuerza nuestro compromiso con el sector agrícola y ganadero, que es la piedra angular de la economía de la provincia", ha destacado el presidente.

Asimismo, ha señalado que este proyecto forma parte de la apuesta de la Diputación por iniciativas estratégicas "que aportan valor añadido al mundo rural, y que se complementan con actuaciones como el Campus Agroambiental o la colaboración con la Universidad de Salamanca, siempre en estrecha conexión con los profesionales del campo".

El nuevo bulevar es la primera fase de una remodelación "más amplia" que continuará en los próximos años y que, como ha subrayado Iglesias, "situará al Recinto Ferial de Salamanca entre los espacios de referencia en España para la organización de eventos y ferias sectoriales".