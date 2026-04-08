La flota de Auvasa rebajó un 44% sus emisiones de gases de combustión en 2025 aunque aumentaron levemente las de CO2

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VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, ha calculado los datos de huella de carbono asociados a su actividad y ha determinado que en 2025 el autobús urbano, con emisiones de 10.815 toneladas de CO2, "redujo la huella de carbono en una magnitud cuatro veces y media mayor que la que se habría producido si todos los usuarios hubieran utilizado su vehículo propio para desplazarse".

Según señalan Auvasa y el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, los datos medios de emisiones estiman 1,40 kilogramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro, lo que supone un ligero incremento con respecto a los 1,37 kg/km del año 2024 y, por lo tanto, se mantiene en cifras muy similares desde 2023.

En cuanto a los gases tóxicos procedentes de la combustión (NOx), las emisiones por kilómetro han sido 1,41 kilogramos, lo que representa una reducción del 43,8 por ciento con respecto al dato de 2024 (2,49). Auvasa ha destacado que también se ha recortado en 2025 un 12 por ciento las emisiones de partículas contaminantes y en un 25 por ciento la de hidrocarburos.

En este sentido, Auvasa destaca que la incorporación de los seis nuevos autobuses articulados accionados por GNC en el año 2025 y la consecuente retirada del servicio tres autobuses diésel Euro IV ha contribuido a reducir las emisiones contaminantes.

En atención a los datos calculados, Auvasa presenta un factor de emisión de 32,8 gramos de CO2 equivalente por viajero y kilómetro en autobús, lo que supone que la huella de carbono ahorrada frente al uso del vehículo convencional en los viajes registrados en el año 2025 en autobús urbano es de 48.252 toneladas de CO2. Ese ahorro sería "cuatro veces y media superior a la que produce, el equivalente a la generada por cerca de 22.000 hogares en el año 2025 por el uso de calefacción".

En el año 2025, Auvasa ha procedido a calcular la huella de carbono conforme a la metodología internacional GHG Protocol, en base a los factores de emisión publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), para identificar, cuantificar y documentar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de las su actividad.

Este cálculo se ha realizado según las emisiones directas (alcance 1) y las emisiones indirectas (alcance 2) por energía adquirida y consumida, lo que ha supuesto un total de 10.815 toneladas de CO2 equivalente, de las que 10.277 se corresponden con las emisiones directas (alcance 1) y 538 con las indirectas (alcance 2), lo que supone una ratio de 0,0004 kilogramos de CO2 equivalente por viaje en autobús registrado en el año 2025.

Las emisiones se corresponden en mayor medida por las derivadas de los vehículos de la flota, que suponen el 93 por ciento sobre el total de la huella de carbono, mientras que el resto se refieren a las emisiones directas de instalaciones (caldera de gas) e indirectas por consumo eléctrico de autobuses e instalaciones de la empresa, elementos de movilidad vertical, Biki y Parkibici.

Respecto a la flota de autobuses, han destacado "no sólo el proceso de renovación de la flota por vehículos más eficientes desde el punto de vista energético y ambiental", sino también el "uso racional de estos destinando los menos contaminantes a las líneas con mayor producción comercial en la red de líneas de Auvasa".

En cuanto al uso del servicio BIKI, estiman que frente al vehículo convencional supone un ahorro de huella de carbono en torno a 468 toneladas de CO2 equivalente.

La empresa incide en que medidas como la modernización de la flota, la reorganización del servicio, adecuaciones de las infraestructuras o la aplicación de sistemas de mantenimiento predictivo y de asistencia eficiente a la conducción "contribuyen de manera significativa al ahorro en la huella de carbono, donde el uso del transporte urbano y BIKI para los desplazamientos habituales contribuyen a la reducción de la huella de carbono y mejorar la calidad del aire en la ciudad de Valladolid".