FOACAL recibirá 180.000 euros para actividades de promoción y formación relacionadas con la artesanía

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de la subvención anual por un importe de 180.000 euros a la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) destinada a financiar la organización de actividades de promoción y formación relacionadas con la artesanía durante el ejercicio 2026.

En el ámbito de la promoción, la subvención permitirá atender los gastos derivados de la celebración de los 'Días Europeos de la Artesanía 2026' (previstos para los días 6 a 12 de abril).

Además, se continuará con la ampliación de la videoteca 'Patrimonio Vivo' hasta los 79 vídeos para su difusión en redes sociales y televisión con el fin de mostrar la actividad de los talleres.; y se llevará a cabo la iniciativa 'Esencial-Alma y Oficio', que incluye distintas exposiciones itinerantes para promocionar el nuevo distintivo de la artesanía de Castilla y León.

En el ámbito de la formación y el emprendimiento, se financian las jornadas 'Únicos 2026' (denominadas 'Shokunin') que se desarrollan en las Escuelas de Arte de Castilla y León con el fin de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. Asimismo, se llevará a cabo un Plan de formación continua para profesionales y empresas artesanas de la Comunidad.

Estas actividades desarrolladas por FOACAL tienen como objetivo principal impulsar el desarrollo económico del sector artesanal de Castilla y León que, de acuerdo con el Libro Blanco de la Artesanía Europea, genera en torno a 18.000 empleos directos en la Comunidad, integrando disciplinas que abarcan desde la restauración del patrimonio y la arquitectura hasta la moda y las artes audiovisuales.

La Federación, con más de 30 años de trayectoria, es la única federación multisectorial registrada en la comunidad y la asociación empresarial más importante del sector, agrupando tanto a asociaciones profesionales como a artesanos individuales, en un amplio abanico de oficios artesanos y creativos.