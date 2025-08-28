La fortuna sonríe a Burgos: un único ganador logra el bote de más de 62 millones en La Primitiva

BURGOS, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva de este jueves, 28 de agosto, ha dejado un premio de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro), dotado con un premio acumulado de 62.701.970,91 euros a un boleto acertante en Burgos, según información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Pres.

En concreto, el boleto acertantes ha sido validado en la validado en la Administración de Loterías número 20 de la capital burgalesa, de La Puebla de Sanabria, situada en el centro comercial Carrefour-El Mirador, local 33.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 02, 38, 12, 19, 45 y 11. El número complementario es el 21, el reintegro el 5 y el Joker, 2841336. La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.951.589,00 euros