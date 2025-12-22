El Fórum Evolución albergará 32 actividades culturales en el primer trimestre del año

BURGOS 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Evolución de Burgos acogerá durante el primer trimestre del año 2026 un total de 32 actividades culturales, algunas de ellas con más de una función programada.

Así, se celebrarán 38 funciones, se mantendrá el nivel de programación registrado en el mismo periodo de 2025 y se duplicará la actividad celebrada en el primer trimestre de 2024, tal y como ha explicado la presidenta de la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, que ha concretado que en conjunto se pondrán a la venta más de 42.000 entradas.

El alto grado de utilización del recinto se refleja en la ocupación del auditorio, que ya tiene reservado el 92 por ciento de los fines de semana entre viernes, sábado y domingo para actividades culturales o congresuales, lo que confirma la "consolidación del Fórum Evolución como espacio de referencia" para grandes citas en la ciudad, ha subrayado Ballesteros.

Durante estos meses, la música sinfónica tendrá un peso destacado, con conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Sociedad Filarmónica de Burgos, el de Carmina Burana, la Orquesta Sinfónica de Navarra, así como propuestas sinfónicas vinculadas a repertorios contemporáneos y a grandes bandas sonoras.

El humor tendrá también espacio con nombres como Juan Dávila, Aguilera y Meli, Ilustres Ignorantes, Ángel Martín, Martita de Graná y el espectáculo La Noche es Comedia, junto a otros formatos escénicos.

Además, entre las citas más significativas figura el espectáculo internacional Shen Yun, de danza y música china, con cuatro funciones en el Fórum.

A ello se suma el musical 'Goya. La melodía de una leyenda' y conciertos de música pop y tributos, con homenajes a Sabina, Coldplay o Michael Jackson, actuaciones de Diana Navarro, Paco Montalvo y Puro Relajo, el regreso del Festival de Escena Abierta a comienzos de enero y distintos espectáculos de danza, magia y performance, como los del Ballet de Kiev, la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León o El Mago Invisible.