El Fórum Evolución de Burgos cierra noviembre con más de 21.000 asistentes

BURGOS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Evolución de Burgos ha finalizado el mes de noviembre con un ritmo de actividad "especialmente intenso", al reunir a más de 21.300 asistentes en las treinta propuestas desarrolladas, según han informado fuentes municipales.

La programación ha sido prácticamente continua, con actividad registrada en 27 de los 30 días del mes, lo que confirma "el dinamismo del espacio y su creciente presencia en la agenda cultural y profesional".

La actividad del mes ha incluido congresos científicos, ferias sectoriales, encuentros profesionales, eventos corporativos, entregas de premios y programación escénica.

Once de las citas correspondieron al ámbito cultural, "lo que refuerza" el papel del Fórum Evolución en la oferta estable de espectáculos en Burgos y en los circuitos nacionales de gira.

Entre las actividades más destacadas figuran las finales nacionales del DelArt Festival, que reunieron a más de 1.500 personas y cuya organización ha decidido mantener Burgos como sede en futuras ediciones.

También tuvo una notable participación el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Emergencias 'Conceptos', con la asistencia de 750 profesionales sanitarios y con previsión de celebrarse nuevamente en Burgos.

A ello se suman las XV Jornadas CGPJ y COACYLE, que reunieron a 350 participantes y posicionaron al Fórum Evolución como espacio de referencia para encuentros académicos y profesionales de ámbito estatal.

La programación cultural contó con actuaciones de gran formato protagonizadas por Los Secretos, Sole Giménez y Valderrama, Pastora Soler, la Film Symphony Orchestra y el ballet El Lago de los Cisnes.