El fotógrafo Jesús Muñoz Monge y el poeta Nestor Carmonan dialogan sobren la identidad soriana en 'De Tierra y Agua'

SORIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha publicado el libro 'De Tierra y Agua', un diálogo sobre la identidad de Soria entre las imágenes del fotógrafo Jesús Muñoz Monge y las letras del poeta cántabro Néstor Carmona.

El diputado de Cultura de la Diputación de Soria, Enrique Rubio, ha presentado junto al fotógrafo Jesús Muñoz Monge este proyecto que une fotografía y poesía en una simbiosis que reflexiona sobre la identidad soriana.

La obra fusiona la mirada fotográfica de Muñoz Monge con los versos del poeta cántabro Néstor Carmona, dando lugar a un diálogo entre imagen y palabra que explora el paisaje como espacio de memoria, tiempo e identidad.

Rubio ha destacado que el libro captura momentos que en Soria resultan "eternos", en un entorno que permanece vivo por el respeto generacional por la naturaleza.

El diputado ha definido el volumen como una "simbiosis perfecta" entre fotografía y poesía, y lo ha calificado como un "regalo para la provincia" que la institución ha respaldado "para acercarlo a todos los sorianos".

Asimismo, ha subrayado la "delicadeza" de la edición, donde ha puesto en valor el trabajo de maquetación de Roberto Peña y la implicación del Departamento de Cultura.

EXPERIENCIA VISUAL

Por su parte, Jesús Muñoz Monge ha descrito 'De Tierra y Agua' como una "experiencia visual" concebida para "ser disfrutada con calma y en silencio".

El proyecto nació tras un encuentro entre el fotógrafo y el poeta en el festival de poesía de Muriel Viejo, y se articula en torno a una selección de 36 imágenes, escogidas por Carmona de entre un archivo de más de 200, que destacan por su capacidad de provocar una reacción emocional en el espectador.

El título del libro alude a los elementos esenciales que configuran tanto el paisaje como al propio ser humano.

En este sentido, Rubio ha resaltado la "frescura lírica y visual" de la obra, para evocar la metáfora presente en el prólogo que la describe como una "lechuga de 36 hojas", en alusión a su estructura y a su mirada renovada, alejada de interpretaciones convencionales del territorio soriano.

La publicación, con una tirada de 500 ejemplares, propone un recorrido evocador, en ocasiones cercano a la abstracción, por distintos enclaves de la provincia, incluyendo espacios emblemáticos como los pinares de Vinuesa.

Más allá de su valor documental, el libro invita a una contemplación pausada del paisaje, con atención a los detalles y a las huellas culturales que lo configuran.

La presentación oficial al público tendrá lugar el próximo 23 de marzo, a las 20.00 horas, en el Casino de Soria, en un acto abierto que contará con la participación de los autores y que se plantea como un encuentro cercano para compartir esta visión universal del paisaje soriano.