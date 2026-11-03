Frente Amplio denuncia ante la Junta Electoral la exhibición de un ataúd con la foto de Sánchez en Hoyocasero (Ávila)

Ataúd en el ayuntamiento de Hoyocasero. - FRENTE AMPLIO

ÁVILA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición electoral Frente Amplio ha interpuesto una denuncia formal ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Ávila contra el Ayuntamiento de Hoyocasero (Ávila) por la exhibición en la fachada de la casa consistorial de una simulación funeraria con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que supone a su juicio "una grave vulneración del principio de neutralidad política e institucional y un posible delito de odio".

La formación ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press que la denuncia responde a la colocación en el balcón principal del edificio público -junto a las banderas oficiales- de una estructura de un ataúd que exhibe la inscripción 'RIP', una cruz roja y la fotografía del jefe del Ejecutivo.

Desde Frente Amplio han denunciado que la utilización de infraestructuras públicas "para exponer iconografía macabra contra dirigentes políticos sobrepasa los límites de la libertad de expresión y atenta contra la neutralidad institucional".

En este sentido, ha remarcado que la actuación incumple el artículo 103.1 de la Constitución Española, los artículos 8.1 y 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 4 de diciembre de 2017, que prohíbe explícitamente la exhibición de símbolos de significación partidista en edificios públicos.

Asimismo, la coalición ha exigido la retirada "inmediata" de la simulación funeraria y ha insistido en que los espacios institucionales "pertenecen al conjunto de la ciudadanía y no pueden convertirse en soportes para la confrontación partidista o la incitación al odio".