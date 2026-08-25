El fuego calcinó 1.232 hectáreas en Navas de San Antonio (Segovia), la mayor parte de ellas arboladas

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal en Navas de San Antonio (Segovia).
Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal en Navas de San Antonio (Segovia). - Nacho Valverde - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 25 agosto 2026 10:51
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NAVAS DE SAN ANTONIO (SEGOVIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha publicado los datos de perimetración del incendio que afectó a la zona de Navas de San Antonio (Segovia) desde el pasado 8 de agosto, donde han ardido un total de 1.232 hectáreas, la mayor parte de ellas arboladas (671,54).

Según datos del parte de incendios forestales de la Junta de Castilla y León publicado a las 19.00 horas de este lunes, en Navas de San Antonio se han calcinado además 138,39 hectáreas de matorral, 283,31 hectáreas de pasto; 108,25 de tipo agrícola y 31,16 hectáreas definidas como "otras".

Se confirma de esta manera que se trata de un gran incendio forestal, pues supera las 500 hectáreas de superficie forestal.

Las llamas comenzaron el 8 de agosto a las 16.35 horas y ese mismo día se declaró el índice de gravedad forestal 2 (IGR-2), debido a que fue necesario desalojar las poblaciones de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, aunque pronto se rebajó la situación a IGR-1.

El fuego se dio por extinguido el sábado 22 de agosto a las 18.46 horas.

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