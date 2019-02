Fuentes cree que el I+D+i es "otra asignatura pendiente" de Herrera que reivindica avances con un 2,83% del gasto

Publicado 05/02/2019 17:47:28 CET

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha considerado que el I+D+i es "otra asignatura pendiente" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su despedida por lo que ha defendido que ha llegado el momento de apostar por un "proyecto valiente" que abra las puertas a la modernización de Castilla y León a través de un cambio como "paso a un futuro lleno de oportunidades".

"Ha llegado ya el momento de poner en marcha el futuro de Castilla y León", ha reivindicado Fuentes en su primer cara a cara con el presidente de la Junta en el nuevo periodo de sesiones en el que ha recordado que los acuerdos suscritos por Ciudadanos en este mandato situaban como objetivo "irrenunciable" el listón del 3 por ciento en gasto en I+D+i para acercar la Comunidad al progreso.

En este sentido, el presidente de la Junta no ha dudado al agradecer las "aportaciones" y "estímulo" de Ciudadanos a las políticas de I+D+i en Castilla y León y, tras aclarar que no hace una lectura conformista, sí ha defendido que la Comunidad ha sabido aprovechar estos años de mandato para mejorar "indudablemente" en esta materia que alcanzó en 2018 el 2,83 por ciento del gasto no financiero de las consejerías.

"Hemos aumentado año tras año las partidas destinadas a ciencia y tecnología", ha explicado Herrera a modo de ejemplo que ha situado el crecimiento en una media del 10 por ciento cada ejercicio hasta los 236 millones de euros en 2018. A esto ha añadido que los últimos datos del INE de 2017 sitúan a Castilla y León "por primera vez en la historia" en la media nacional de gasto tecnológico y como la tercera comunidad no foral, tras Madrid y Cataluña, con mayor esfuerzo innovador.

Herrera ha reconocido ante la advertencia de Fuentes que "es bueno" que las empresas sean las que encabecen y lideren ese esfuerzo innovador para que lo puedan trasladar a su vez a sus producciones y a sus productos.

Por último, ha reivindicado los "amplios" consensos sociales y políticos alcanzados en este mandato en materia de I+D+i, entre los que ha citado el Acuerdo Marco de Competitividad revisado la pasada semana en el seno del Diálogo Social, o el Pacto de Reindustrialización suscrito al inicio de la legislatura con los grupos parlamentarios para recordar que en cada "encuentro presupuestario" con Ciudadanos se han incluido medidas específicas para mejorar y dotar con más recursos estas políticas.