Fuentes ve postureo del PP en comisiones de investigación y Herrera le acusa de falta de gallardía por no debatir

Publicado 27/11/2018 17:56:57 CET

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Luis Fuentes, ha lamentado este martes el "postureo" del Grupo Popular por su actitud en las tres comisiones de investigación creadas en esta legislatura en las Cortes de Castilla y León -HUBU, cajas y parques eólicos-- y ha cargado especialmente contra la "nula colaboración" de los 'populares' en una estrategia de "obstáculo permanente" a las mismas, como ha ocurrido, ha recordado, con la de las adjudicaciones de los parques eólicos paralizada por un argumento "pueril" de esperar a que concluya la fase judicial.

"Que dice el padre prior que vayáis a trabajar, luego vamos todos a comer", ha respondido en tono irónico el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que no ha dudado al afirmar que Fuentes no tiene "ni idea" de lo que ha ocurrido en las 120 sesiones relacionadas con esas tres comisiones de investigación ya que no ha acudido a ninguna.

Herrera ha acusado a Fuentes de "falta de gallardía" por no haber acudido a ninguna de sus tres comparecencias sobre los asuntos que se han investigado y ha considerado que pretender debatir hoy sobre el asunto a través de una pregunta oral de control en el pleno supone "un insulto a la inteligencia de todos los procuradores".

Tras valorar el trabajo y dedicación de los procuradores de Ciudadanos Manuel Mitadiel y José Ignacio Delgado en esas tres comisiones de investigación, con una referencia expresa a la "especial penosidad" que ha tenido que afrontar el primero, Herrera ha asegurado a Fuentes que como presidente de la Junta ha dedicado "muchas horas" y "muchos días de trabajo" para preparar sus comparecencias mientras que el portavoz de Ciudadanos tocaba "el violón". "No creo que sea ningún delito", ha considerado Herrera respecto a esta afirmación que ha pedido después que se retire del diario de sesiones.

Fuentes ha lamentado que Herrera sea el único que a día de hoy no conozca las conclusiones de las comisiones de investigación sobre el HUBU y sobre las cajas mientras que el jefe del Ejecutivo regional ha apelado al artículo 50 del Reglamento de las Cortes para recordar que esas conclusiones se tienen que presentar a modo de dictamen que se tiene que debatir y aprobar después en pleno para publicarlas y enviarlas a la Junta.

"Ni se ha publicado ni se ha comunicado nada", ha sentenciado el presidente de la Junta ante el "puro postureo" del portavoz de Ciudadanos en este asunto concreto. También ha asegurado que siempre ha valorado y respetado los trabajos parlamentarios.