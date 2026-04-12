La Fundación ONCE apoyó a 90 entidades sociales en Castilla y León durante 2025

Archivo - Fundación ONCE apoyó a 66 entidades sociales en la Comunitat Valenciana en 2025 - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE respaldó la labor de un total de 90 asociaciones de personas con discapacidad en Castilla y León a lo largo de 2025, ejercicio en el cual lanzó diversas convocatorias con el objetivo de "fortalecer el tejido" de entidades sociales que trabajan por la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con discapacidad.

Debido a este impulso económico, en Castilla y León se pusieron en marcha el año pasado 112 proyectos centrados en el empleo, la formación y la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales, mientras que en el conjunto del país la cifra de asociaciones beneficiadas ascendió a 984 con un total de 1.351 iniciativas, según ha informado la Fundación ONCE en un comunicado recogido por Europa Press.

En relación con estas cifras, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez, ha subrayado que para construir una "sociedad más justa y solidaria resulta imprescindible" contar con un "tejido social fuerte" donde las propias personas con discapacidad sean "protagonistas de sus proyectos de vida" a través del movimiento asociativo organizado.

Asimismo, Martínez ha explicado que desde el nacimiento de la entidad y del propio Grupo Social ONCE, la organización "trabaja por el fortalecimiento" de dichas agrupaciones mediante programas que buscan "elevar el bienestar del colectivo".

Desde el punto de vista territorial, Andalucía fue la comunidad autónoma con un mayor número de entidades beneficiadas al sumar 144 organizaciones y 205 proyectos, seguida por Cataluña con 105 entidades y 126 proyectos, además de la Comunidad de Madrid, la cual registró 99 asociaciones y 140 iniciativas implementadas.

La entidad señala que, de cara al ejercicio actual, las organizaciones interesadas disponen de un plazo que finaliza el próximo mes de junio para presentar sus propuestas a la convocatoria general de ayudas, tras lo cual se abrirán en la segunda mitad del año los programas 'Uno a Uno' y 'Psicosocial' en el marco de los Programas Estatales FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027 y de Inclusión Social 2021-2027, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.