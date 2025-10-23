'Galerías VA' abre la convocatoria, hasta el 16 de noviembre, de la X Feria Creativa - Navidad en Valladolid

Archivo - 'Galerías VA' Y La X Feria Creativa - Edición Navidad - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

23, VALLADOLID (EUROPA PRESS)

El centro de iniciativas Galerías VA - Fundación Municipal de Cultura (FMC), ubicado en las antiguas galerías comerciales de la calle de López Gómez de Valladolid, ha abierto la convocatoria de participación, hasta el 16 de noviembre, de la décima Feria Creativa que tendrá lugar los días 19 y 20 de diciembre y se enmarcará en la programación especial de Navidad.

En el evento podrán participar un máximo de ocho marcas que tendrán un espacio para la exposición y venta de las obras artísticas, productos de diseño, autoeditados y piezas de artesanía, el viernes 19 de diciembre de 18.00 a 21.00 horas y el sábado día 20 de 12.00 a 15.00 horas.

De forma paralela a la exposición y venta de productos, 'Galerías Va' acogerá actividades culturales abiertas al público y totalmente gratuitas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Una feria que, a lo largo de diez ediciones celebradas en los últimos cinco años, se ha reafirmado como "una plataforma de apoyo a la creatividad con sello vallisoletano y un punto de encuentro entre los profesionales y la comunidad local", según han subrayado fuentes del Consistorio.

Los interesados en participar en esta actividad pueden inscribirse hasta el 16 de noviembre, incluido, a través de los formularios enlazados en la página web de CreArt, creart2-eu.org, y de la FMC, cultura.valladolid.es.