Gallardo critica las políticas que "vacían pueblos" y avisa de una "creciente islamización" en Palencia

PALENCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y responsable de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha pedido el voto para su formación en las elecciones europeas del 9 de junio frente a las "políticas climáticas" de PP y PSOE en Europa que "vacían pueblos" y ha alertado de una "creciente islamización" en provincias como la de Palencia por la "invasión migratoria".

García-Gallardo ha advertido, en declaraciones a los medios en la Feria del Pan de Grijota (Palencia), a donde ha acudido tras una visita a la capital palentina, de que en los comicios europeos también "se decide el futuro de la provincia de Palencia" porque es en Bruselas donde se determinan las políticas energéticas y que afectan al campo.

En este sentido, ha denunciado el Pacto Verde Europeo, al que ha calificado de "pacto de la ruina", y ha recordado que los socialistas y los 'populares' en Europa votaron juntos por estas medidas en 2020.

"El PP quiere tratar de hacer parecer que hace oposición al PSOE, pero han sido una gran coalición en Bruselas durante los últimos cinco años", ha criticado, para lamentar que ambos partidos "impiden" con sus "políticas climáticas" medidas de Vox como "construir presas" y "aumentar la capacidad de regulación del agua".

Por ello, ha clamado contra el "gran pacto" que socialistas y 'populares' "quieren reeditar" en el Parlamento Europeo y ha subrayado que los miembros de Vox son los "únicos" que se han opuesto a las medidas climáticas y han apoyado "siempre y en todo lugar al campo y la industria española".

"Lo que pedimos a la gente es que abra los ojos porque por mucho que mucho que políticos locales ahora en campaña pisen el campo y acaricien corderitos, a la hora de la verdad siempre apoyan a los animalistas y a los ecologistas radicales, que son los que han estado mandando hasta ahora en Bruselas con el apoyo del PP y del PSOE", ha apostillado.

En este contexto, ha defendido que frente a las "políticas climáticas" que "han estado vaciando de gente pueblos" como los de Palencia y los "llenan de placas solares y de molinos de una manera exacerbada", Vox es el partido "de la soberanía energética" y el "sentido común".

De este modo, ha puesto en valor su apuesta por "todas las formas de producción de energía, siempre y cuando, sean respetuosas con los paisajes.

"CRECIENTE ISLAMIZACIÓN"

Por otro lado, García-Gallardo ha denunciado la "creciente islamización de muchos pueblos de la provincia de Palencia" y ha demandado una "política migratoria inteligente de control de fronteras" y "de no colaboración con las mafias del tráfico de personas".

"Hemos podido ver y saber que en algunos pueblos de Palencia, en particular nos han hablado hoy de Saldaña, ya son casi más los niños extranjeros de religión musulmana que están en los colegios que los niños cristianos, que es la religión fundante y sobre la que se cimentó España", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que Vox da "la bienvenida a todos aquellos que vienen a trabajar, a integrarse, a respetar la cultura, las tradiciones y a las mujeres", pero pide que "se frene esta invasión migratoria".

"Pedimos que se traiga a personas que se quieran integrar y que quieran trabajar, y no a personas que no siempre tienen el mismo respeto por las mujeres, por ejemplo, que nosotros, y que en muchas ocasiones quieren imponer sus costumbres, como la de no comer cerdo en los comedores escolares", ha agregado.