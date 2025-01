Gallardo "estaría encantado" de "dar un paso al frente" como candidato en CyL

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado que "estaría encantado" de "dar un paso al frente" y "seguir poniendo el pecho" en defensa de quien ha confiado en el proyecto del partido al que representa en la Comunidad ante la posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la Junta, al tiempo que ha garantizado que los de Abascal están preparados ante la posibilidad de un adelanto electoral en la Comunidad.

En una entrevista a Europa Press García-Gallardo ha explicado que las decisiones en torno a las candidaturas de su partido se adoptan por parte del Comité Ejecutivo Nacional. "Esto es como un equipo de fútbol, ahora mismo yo soy el capitán, tengo un buen equipo y si mañana la directiva o el entrenador piensan que otro tiene que asumir la posición de capitán porque mi rendimiento es mejorable o hay alguna persona que viene con otro empuje o que hace falta otro perfil pues supongo que habrá que asumirlo con deportividad y ya está", ha explicado.

No obstante, el actual portavoz de Vox ha asegurado que él no entró en política para estar tres años. "Me gustaría estar en política mientras sienta que estamos aportando un valor añadido y sirviendo al bien común y a la sociedad y creo que Vox está defendiendo algunas banderas y algunas batallas que son muy importantes para el presente y el futuro de España", ha relatado.

"Si yo humildemente puedo seguir contribuyendo con mi granito de arena o con mi saco de arena, pues yo encantado de dar un paso al frente y seguir poniendo el pecho en defensa de quienes han confiado en nosotros y de quienes han votado en las últimas elecciones", ha insistido en cuanto a su candidatura.