Gallardo reitera que Vox sólo va a participar en gobiernos que hagan todo lo posible para frenar la inmigración ilegal

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García-Gallardo, ha insistido este jueves en que su partido es "predecible" y sólo va a participar en gobiernos que, en el ámbito de sus competencias, hagan "todo lo posible para frenar la inmigración ilegal y masiva".

García-Gallardo ha apostillado, además, que esta premisa es de aplicación tanto en el Ayuntamiento de Burgos, donde los de Santiago Abascal han salido del gobierno municipal tras la rectificación de la alcaldesa, Cristina Ayala, sobre las ayudas a las ONG que prestan asistencia a inmigrantes, como para otros consistorios de la Comunidad.

"Por supuesto, también para el de Valladolid y el resto de administraciones en las que tengamos presencia", ha aseverado García-Gallardo, que ha recordado que su partido tiene una posición "única" a nivel nacional y que "poner freno a la inmigración ilegal" es una "cuestión indispensable" en la política de Vox, frente a un PP al que ha acusado de dar "bandazos" y de carecer de proyecto y de capacidad para tener acuerdos con socios estables.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Burgos, ha aclarado que Vox no actúa por filias y fobias personales contra nadie y ha zanjado que las explicaciones las tendrá que dar la alcaldesa del PP, que ahora se ha quedado en minoría y que hoy ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido.

"La señora Ayala tendrá que ver ahora con quién gobierna, si gobierna para satisfacer los intereses políticos de la izquierda o si quiere alcanzar acuerdos con Vox a nivel municipal", ha explicado para asegurar que su partido tendrá "la mano tendida" a recuperar el diálogo con Ayala para restringir las ayudas a las ONG, como ya aceptó la alcaldesa al inicio de la negociación de los presupuestos municipales para 2025.

Dicho esto, García-Gallardo ha augurado que Ayala no va a atender la petición de Vox tras lo que ha recordado que "la vida es muy larga" y todos los partidos volverán a concurrir a distintas convocatorias electorales tras lo que la alcaldesa "tendrá que explicar por qué no ha tenido palabra y por qué no ha podido dar cumplimiento a los pactos".