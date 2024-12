Gallardo: "Traer a millones de personas del tercer mundo y no convertirse en tercer mundo es utópico"

"Que el señor Mañueco no tenga a grupos de marroquíes en la puerta de su casa delinquiendo no significa que no esté pasando", ha defendido

VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha reclamado que se abandone el discurso "buenista" en torno a la inmigración ilegal, un "problema", que, a su juicio, no se puede solucionar únicamente con la política. "Traer a millones de personas del tercer mundo y que esto no se convierta en tercer mundo es utópico", ha señalado.

García-Gallardo ha señalado que fue la postura del PP sobre la "inmigración descontrolada" la que precipitó la ruptura de su pacto de Gobierno en Castilla y León en julio. Sobre este asunto, en una entrevista a Europa Press, el portavoz de Vox ha recordado que la "lucha contra la inmigración descontrolada" fue la última condición que se introdujo en el pacto de gobierno con el PP, ya que, como ha relatado, los 'populares' se "resistían" a introducirlo.

"Que el señor Mañueco no tenga a grupos de marroquíes en la puerta de su casa delinquiendo no significa que no esté pasando en barrios de Castilla y León, ni en pueblos de Castilla y León, en Burgos, en León, en Valladolid, aquí tenemos casos paradigmáticos de calles de barrios en las que uno transita y ve con claridad que ya hay un problema aquí, el problema es real, está en el presente de la sociedad de Castilla y León", ha defendido García-Gallardo, quien ha insistido que abordar este asunto era "fundamental" para Vox dentro del Gobierno.