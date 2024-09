Garriga (Vox): "Si hay que tumbar los presupuestos en CyL, pues se tumbarán"

Reclama al PP que ponga el Proyecto de Ley de Concordia sobre la mesa para debatirla en Pleno y exige que "no la guarde en el cajón"

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha defendido que si Vox tiene que "tumbar" los presupuestos de Castilla y León para 2025 lo hará, un punto en el que ha insistido que el partido al que representa no apoyará unas cuentas que prefieren destinar el dinero "a los sindicatos y a promover la Agenda 2030" antes de "proteger a la familia, protagonizar auténticas rebajas fiscales, garantizar la educación de calidad y respaldar al campo".

Garriga ha lanzado este mensaje antes de mantener una reunión con el Grupo Parlamento Vox en las Cortes de Castilla y León, donde ha subrayado que las personas que conforman su formación han accedido a la política para defender a la ciudadanía y para "cambiar la política de verdad". "No venimos a estafar a los españoles y si eso implica tumbar los presupuestos se hará", ha defendido.

De este modo, Garriga ha defendido que Vox "no será el coche escoba". "No hemos venido a hacer de seguro de vida a ningún presidente autonómico ni a ningún partido", ha señalado, tras lo que ha considerado que esta premisa quedó demostrada al romper su coalición con el PP en los gobierno autonómicos tras defender que no aceptarían las políticas migratorias del PSOE.