La gastronomía leonesa se promociona en Valencia de la mano del Consorcio Provincial de Turismo

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gastronomía leonesa ha sido protagonista este jueves en Valencia con dos presentaciones en Food and Fun organizadas por el Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), integrado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León, dirigidas a agencias de viajes, blogueros y prensa.

En cada una de ellas los asistentes han sido recibidos con un espumoso de León y han tenido la oportunidad de cocinar con los chefs croquetas de morcilla de León con compota de pera conferencia de El Bierzo, una de las cuatro tapas que han podido degustar durante la jornada.

Tras apagar los fogones se han dirigido a una sala preparada para la presentación y la degustación de las tapas elaboradas con los Productos de León como base, que han podido acompañar con vinos de las dos denominaciones de origen que tiene la provincia: la DO León y la DO Bierzo.

Las presentaciones se han apoyado en vídeos que han sido proyectados con el objetivo de mostrar los recursos turísticos de León y promocionar el patrimonio, la cultura y la gastronomía de la provincia de cara a atraer nuevos visitantes.

Tras su visionado, una sumiller ha explicado las características de cada uno de los vinos que se han servido y el motivo por el que han sido elegidos para acompañar las tapas que se han ofrecido a los asistentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

DEGUSTACIONES

Vinos y tapas El godello 'Cepas Viejas' (DO Bierzo) se ha acompañado con una tosta con humus de guiso de garbanzos Pedrosillano con crujiente de Cecina de León y el rosado prieto picudo 'Gurdos' (DO León) se ha servido con una croqueta de morcilla de León con compota de pera conferencia de El Bierzo.

Por su parte, el Mencía 'La Florida' (DO Bierzo) se ha tomado con un guiso de alubias de La Bañeza con oreja y chorizo ahumado de León y el albarín 'Vitalis' (DO León) se ha maridado con tarta de manzana reineta de El Bierzo con crumble de almendra y chantilly. Además, se ha servido espumoso 'Xamprada' rosado y blanco de El Bierzo.

El escenario culinario Food and Fun está ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Valencia, junto a la plaza del Ayuntamiento y muy próximo al mercado central. Cuenta un diseño vanguardista con techos altos y una superficie de más de 140 metros cuadrados y está equipado con cocinas y mesas modulares con fogones, además de un gran proyector que facilita la organización de actos como el que este jueves ha puesto el foco en la gastronomía y los atractivos turísticos de León.