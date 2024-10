Gavilanes critica la "falta de deferencia" de Vox por rechazar reunirse con Carriedo para hablar sobre el techo de gasto

VALLADOLID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha criticado la "falta de deferencia" del Grupo Parlamentario Vox, su socio de Gobierno hasta el pasado mes de julio, tras haber confirmado que acudirán a la reunión que ha convocado mañana el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para dialogar sobre el techo de gasto no financiero para 2025.

"Nos parece desde todo el punto de vista una falta de deferencia hacia la institución --la Junta-- y hacia el consejero que lo que se pretende es negociar para poder conseguir la aprobación de ese techo de gasto", ha afeado en concreto Ricardo Gavilanes que ha ironizado sobre que es "más bonito" para Vox "seguir las instrucciones que les mandan desde Madrid que mirar por los intereses de los castellanos y leoneses".

Por otro lado, se ha dirigido al Grupo Socialista, cuyo portavoz parlamentario, Luis Tudanca, ha confirmado que sí acudirá a la reunión de mañana con Fernández Carriedo, para pedir que deje a un lado sus "trifulcas internas" y mire por los intereses de los ciudadanos de Castilla y León a través del apoyo al techo de gasto de gasto no financiero para 2025 que lleve a la aprobación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad, ahora en fase de anteproyecto.

Según han avanzado los distintos portavoces tras participar en la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del pleno ordinario de la próxima semana, tanto Vox como el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, causarán baja por diferentes razones en la reunión de mañana con el consejero de Economía y Hacienda a la que el Grupo Socialista y Soria ¡Ya! acudirán "con actitud de escucha" antes de decidir el sentido del voto en la sesión del miércoles.

El portavoz del Grupo Socialista ha aclarado que "votarán en conciencia" mientras que el soriano Ángel Ceña ha avanzado que llevarán "reivindicaciones muy concretas". No obstante, Tudanca ha advertido de que la convocatoria de Fernández Carriedo con los grupos va a tener lugar "a escondidas" y sin convocatoria de prensa en una demostración, a su juicio, de que "no quieren dar explicaciones" y que corrobora que la Junta no tiene "ninguna intención real de pactar el techo de gasto".

Por su parte, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha hecho un llamamiento a Luis Tudanca y a Juan García-Gallardo a que no "maten el debate" del presupuesto de la Comunidad para 2025 y ha llamado a "jugar hasta el último día" ante la posibilidad de modificar partidas vía enmienda con un Gobierno en minoría.

En el caso del Grupo Vox, García-Gallardo ha rechazado participar en el "photocall", "teatrillo" y "paripé" convocado por Fernández Carriedo y ha confirmado también que el miércoles votarán en contra del techo de gasto no financiero y de la "deriva progre" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Carriedo, al que ha acusado de darse "abracitos" con UGT y CCOO a cambio de una paz social ficticia a base de "concesiones millonarias".

Finalmente, Pablo Fernández ha confirmado que no asistirá a la reunión, como ya avanzó la semana pasada, puesto que no se han cumplido las cuatro condiciones que puso sobre la mesa para sentarse a hablar de presupuestos con la Junta, entre ellas no dedicar "ni un céntimo de euro de dinero público" a la educación o a la sanidad privada y destinar 3.000 millones de euros para vivienda pública. "Evidentemente esas condiciones no se van a cumplir, con lo cual no me voy a sentar con Carriedo", ha sentenciado.