Gavilanes dice sobre la tramitación de la Ley de Concordia que el PP analizará en la Junta de Portavoces si procede

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha aclarado este lunes a preguntas de los periodistas sobre la tramitación de la Ley de Concordia que registraron PP y Vox de manera conjunta cuando compartían tareas del Gobierno en Castilla y León que se trata de un tema a analizar en la Junta de Portavoces del jueves donde los 'populares' estudiarán "si procede o no procede".

En este sentido, se ha limitado a recordado que la proposición de ley de Concordia es fruto de un acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León que ya no existe. "El PP lo valorará si lo lleva o no, si realmente procede o no procede", ha insistido para reiterar que se trata de un tema que hay que analizar en la Junta de Portavoces.

Dicho esto ha negado que él se comprometiera a llevar la tramitación de la proposición de ley de Concordia al último pleno del mes de septiembre, como ha afirmado el portavoz del Grupo Vox, Juan García-Gallardo, y ha reiterado que este aspecto se dilucidará en la reunión de la Junta de Portavoces.

"Se decidirá, se irá viendo si se llevará o no se llevará en el punto del orden del día", ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que se ha referido a la posibilidad de llevarlo a esa Junta de Portavoces "o no". Y ha aclarado que el PP no tiene que negociar con nadie porque ya no tiene un pacto de gobierno. "Se irá viendo en el momento oportuno en el momento correspondiente", ha zanjado.

Gavilanes ha aclarado, no obstante, que este asunto no ha sido tratado en la reunión que ha mantenido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los portavoces de los grupos parlamentarios, un encuentro en que los 'populares' han apostado por avanzar en los pactos que beneficien a las personas de Castilla y León.

En este sentido, ha lamentado que algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios hayan "tirado de argumentarios de Ferraz o de la sede de Vox" para "seguir en contra de los intereses" de la Comunidad Autónoma cuando hoy se han tratado "temas que importan mucho" a los ciudadanos, como la sanidad, el Corredor Atlántico o la financiación autonómica.

En este punto, Gavilanes ha vuelto a reivindicar la necesidad de contar con una "financiación adecuada" para unos servicios básicos esenciales que ve "en peligro" tras el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC "en detrimento de los intereses de los castellanos y leoneses".

La sanidad y el problema de falta de médicos o el Corredor Atlántico son otros de los asuntos que ha reivindicado Gavilanes que ha considerado "importantísimo" que se convoque una serie de reuniones para abordar la posibilidad de esta infraestructura.