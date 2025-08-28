La gestión de bosques e incendios forestales, en la hoja de ruta del PSOE de Segovia en este inicio del curso político

SEGOVIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Segovia inicia el curso político con la atención centrada en la gestión forestal y la lucha contra incendios forestales, de actualidad en estas semanas en Castilla y León y otras comunidades españolas.

El secretario provincial del PSOE de Segovia y diputado nacional, José Luis Aceves, ha presentado las prioridades del partido para el nuevo curso político, que se centran en fortalecer la seguridad ambiental, ampliar el acceso a vivienda pública, competitividad económica con la industrialización, reforzar el estado del bienestar y promover una fiscalidad justa y progresiva.

Sobre la seguridad ambiental, lo que se está viviendo a lo largo de agosto en Castilla y León indica la prioridad de inversión autonómica en prevención de incendios y limpieza de nuestros montes, con una gestión sostenible. Aceves también ha señalado la profesionalización del operativo de extinción de incendios y el desarrollo de las leyes básicas 4/2024 y 5/2024 de Agentes Medioambientales y de Bomberos Forestales en Castilla y León.

En el trabajo para facilitar vivienda, el PSOE de Segovia propone el incremento de la oferta de vivienda pública en toda la provincia. Además, subraya la exigencia a la Junta para la declaración de zonas tensionadas en la capital y en los municipios que lo necesiten, al objeto de regular y contener los precios del alquiler, adaptándolos al índice publicado por el Ministerio de Vivienda. Según este índice, el precio del alquiler en la ciudad de Segovia se reduciría una media de 300 euros al mes.

Para impulsar la economía provincial, José Luis Aceves ha señalado la necesidad de impulsar un Plan Provincial Integral de Promoción Industrial, con el fin de atraer inversiones y fomentar la creación de empleo en toda la provincia

También se ha solicitado el cumplimiento del último Plan de Carreteras autonómico, donde se considera urgente el cierre del anillo de circunvalación de la ciudad, así como la creación de nuevos grados universitarios y módulos de Formación Profesional que respondan a las necesidades formativas de la provincia.

El PSOE destaca los resultados económicos de España y Aceves ha subrayado el "excelente momento" de la economía española y la de la provincia, con un crecimiento económico incontestable, creación de empleo imparable y fuerte impulso al desarrollo sostenible, con la segunda tasa de paro más baja del país, con un 4,76 por ciento (4425 personas desempleadas) y más de 70.000 cotizantes a la Seguridad Social, que Aceves ha atribuido a "las políticas económicas del gobierno de Pedro Sánchez".