El Gobierno central invierte cerca de 9,8 millones de euros en la restauración de zonas afectadas por incendios en León

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón (segundo por la derecha), durante su visita a las obras de restauración hidrológico-forestal que se ejecutan en la zona afectada por el incendio de Fasgar-Igüeña. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ejecuta en la provincia de León actuaciones de restauración hidrológico-forestal tras los incendios de 2025 con una inversión total de 9.763.943,2 euros, distribuidos en 14 actuaciones en ocho grandes fuegos que afectan a 24 localidades.

Estas intervenciones se desarrollan en colaboración con la Junta de Castilla y León, al realizarse en montes comunales de titularidad autonómica, y cuentan con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

Los trabajos se centran en la restauración hidrológico-forestal de emergencia, una actuación "clave" tras los incendios forestales, especialmente en zonas de pendiente, donde el riesgo de pérdida de suelo es mayor. En este sentido, se llevan a cabo actuaciones de control de la erosión, restauración de cauces y riberas, retirada y tratamiento de biomasa quemada, prevención de plagas forestales y reparación de infraestructuras forestales y rurales.

Estas medidas permiten estabilizar el terreno, favorecer la regeneración natural y prevenir daños futuros como inundaciones o pérdida de fertilidad del suelo, además de contribuir a la recuperación ambiental de las zonas afectadas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

ZONAS DE ACTUACIÓN

Las actuaciones se desarrollan en distintas zonas de la provincia, entre ellas las afectadas por los incendios de Fasgar-Igüeña, La Uña, Porto-La Baña, Anllares y Gestoso, Barniedo, Canalejas, Molezuelas-Castrocalbón y Yeres-Llamas de Cabrera, muchas de ellas situadas en espacios de alto valor ecológico.

El Ejecutivo central impulsa con estas actuaciones una estrategia basada en la prevención, la restauración y la mejora de la resiliencia del territorio, con el objetivo de reparar los daños causados por los incendios, asó como de reforzar la protección del medio natural y la seguridad del medio rural.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha visitado este miércoles, junto a técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las obras de restauración hidrológico-forestal que se ejecutan en la zona afectada por el incendio de Fasgar-Igüeña, uno de los registrados en la provincia durante el verano de 2025.

RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA

Esta actuación cuenta con una inversión de 500.073 euros y se desarrolla en los términos municipales de Murias de Paredes e Igüeña, cuyos alcaldes también han estado presentes. Los trabajos se centran en el control de la erosión, la restauración de la cubierta vegetal y la mejora de las infraestructuras forestales y del drenaje, con el objetivo de estabilizar el terreno y favorecer la recuperación del ecosistema.

El incendio de Fasgar-Igüeña afectó a una superficie de 6.973,4 hectáreas, gran parte de ellas en monte comunal y en zonas de alto valor ambiental, incluidas áreas de la Red Natura 2000 y de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, además de hábitats de especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.