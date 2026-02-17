El Gobierno destina casi 1,2 millones para las actuaciones de emergencias en la muralla de Salamanca tras el derrumbe

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la toma de razón de la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones necesarias en la muralla de Salamanca, por un importe de 1.195.928 euros, donde se derrumbó un tramo a la altura del Paseo del Rector Esperabé en diciembre.

El objeto del acuerdo es que el Consejo de Ministros, en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, tome razón de la declaración de emergencia acordada el 23 de enero de 2026, en el ámbito de la Dirección General del Patrimonio del Estado, en relación con la contratación de las actuaciones necesarias en la muralla de Salamanca por el citado derrumbe.

En 1992 fueron incorporados al Patrimonio del Estado cuatro tramos de la muralla de Salamanca, que ostenta la condición de Bien de Interés Cultural.

Con fecha 26 de diciembre de 2025, se produjo un derrumbe en el tramo de la muralla conocido como 'Cerca Nueva', a la altura del Paseo del Rector Esperabé número 67-77, de titularidad estatal.

El colapso afectó a aproximadamente 15 metros lineales de muro, impactando directamente contra un edificio de viviendas colindante y destruyendo parte de su fachada y ventanales.

Del resultado de las inspecciones y los informes técnicos emitidos se considera acreditada una situación de peligro, tanto para la seguridad de las personas y bienes del edificio colindante como para la integridad de los paños aledaños de este tramo del monumento.

La falta de estabilidad del tramo de muro remanente y el empuje de las tierras exigen una actuación inmediata que no admite la demora de una tramitación ordinaria.

Los servicios técnicos han determinado que son necesarias las siguientes actuaciones de emergencia, estructuradas en dos fases de intervención.

En primer lugar la retirada de piedras y cascotes desprendidos, así como apuntalamiento y estabilización provisional de los extremos de la muralla que no se han derrumbado, con el fin de eliminar de manera inmediata la situación de riesgo y evitar nuevos desprendimientos de elementos constructivos que presentan signos de inestabilidad y desplome.

Por otra parte, se prevé la restauración y consolidación del tramo derrumbado y de los lienzos inmediatamente colindantes, con objeto de remediar la situación de peligro existente, derivada del riesgo de deslizamiento de tierras y de nuevos derrumbes de la muralla en este tramo.

Con carácter previo a la ejecución de estas obras, se elaborará el correspondiente proyecto de intervención, que será presentado ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, a fin de obtener la preceptiva autorización conforme a la normativa de protección del patrimonio cultural.

Finalmente, los servicios técnicos de Patrimonio del Estado han propuesto encargar la ejecución de las actuaciones señaladas a la empresa Anfión Arquitectura y Patrimonio S.L.P. para los servicios técnicos por un importe de 90.750 euros y a Rehabisoria Rehabilitación y Construcción de Obras y Monumentos, S.L. para la ejecución de las obras necesarias, con un presupuesto total de 1.105.178,67 euros.

Se considera que dada la necesidad de actuar de manera inmediata y que las actuaciones previstas son las imprescindibles para solventar las situaciones de grave peligro detectadas, se cumplen los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, para acudir a la tramitación de emergencia.

En consecuencia, la Subsecretaria de Hacienda acordó declarar de emergencia la contratación de estas actuaciones y ordenar la ejecución inmediata de dichas actuaciones. Ambas empresas han sido notificadas y se les ha instado a iniciar las actuaciones de manera inmediata.