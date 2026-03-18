El Gobierno frena los parques eólicos Bierzo Wind I y II en León y Ourense por su impacto ambiental "adverso"

El Gobierno rechaza el proyecto Parques Eólicos Bierzo Wind I y Bierzo Wind II al declarar desfavorable el informe de impacto ambiental. - BOE

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución desfavorable de la declaración de impacto ambiental del proyecto Parques Eólicos Bierzo Wind I y Bierzo Wind II y su infraestructura de evacuación en las provincias de León y Orense.

Según se explica en la resolución dicho proyecto previsiblemente causará "impactos adversos significativos" sobre el medio ambiente y, en especial, sobre las especies protegidas y el paisaje, sin que las medidas de prevención y corrección previstas por el promotor constituyan "una garantía suficiente" para la adecuada protección del medio ambiente.

De conformidad con el apartado cuarto del artículo 41 de la Ley de evaluación ambiental, la declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

El emplazamiento previsto de los parques eólicos engloba una importante diversidad de especies de vegetación y zonas rocosas que actúan de refugio a un importante elenco de especies frente a los incendios. Estas comunidades se encuentran fuertemente influenciadas por la intensa actividad ganadera, dado que el emplazamiento de estos parques eólicos se localiza en una cumbrera de montaña de alta querencia para el ganado.

Las mayores afecciones se producirían como consecuencia de la ocupación y destrucción directa por la instalación de los aerogeneradores, plataformas de montaje, zonas de acopio, caminos de acceso y otras instalaciones complementarias.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León considera que el proyecto puede causar un impacto significativo en la flora una vez comprobada la existencia de taxones protegidos. Asimismo, considera que los impactos sobre los HICs, derivados de este proyecto, también pueden ser significativos.

Además, según la resolución, las actuaciones previstas supondrán una afección significativa al estado de conservación de las especies de fauna presentes, en particular las aves rapaces y entre ellas al águila real, a pesar de las medidas preventivas y correctoras que se pudieran adoptar para disminuir estas afecciones. Igualmente, el impacto estimado de la construcción y explotación del proyecto podría derivar en un impacto "crítico" sobre la avifauna, produciéndose una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posible recuperación.

Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta indica que, aunque no hay afección directa, no se puede descartar el impacto del proyecto sobre los hábitos de las especies presente en los espacios naturales de la Red Natura 2000, al ubicarse el proyecto entre medias de estos espacios. Igualmente, considera que el proyecto tendrá una afección en el paisaje "severa", desvirtuando los valores paisajísticos propios de la alta montaña.

Según la resolución, el proyecto presenta afecciones "de gran calado" sobre valores naturales, entre ellos el paisaje, que lo hacen ambientalmente "inviable".