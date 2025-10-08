Gobierno invierte 1.100 millones en modernizar regadíos en CyL, reflejo de su "compromiso" con el sector agrario

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha invertido 1.100 millones en los últimos cinco años en modernizar regadíos en la Comunidad, lo que evidencia el "apoyo" y "despeja cualquier duda" de su "compromiso" con un sector "tan importante" como es el agrario para la economía.

"Me enorgullece, como representante del Gobierno, reiterar que nuestra comunidad autónoma es donde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha invertido más en modernización de regadíos durante estos últimos cinco años. Unos datos que demuestran el apoyo de la Administración a un sector muy importante para la economía, y también demuestra el compromiso que el Gobierno de España tiene con esta tierra", ha subrayado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, que ha informado sobre las obras que el Ejecutivo ha ejecutado y los proyectos que están en tramitación en Castilla y León.

En este sentido, ha detallado que el Ministerio, a través de la Sociedad Mercantil de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) ha destinado obras de regadío un total de 628,81 millones, "casi el 28 por ciento del total asignado a nivel nacional". En concreto, ha finalizado 69 actuaciones de modernización para 35 comunidades de regantes, con una superficie modernizada cercana a las 115.700 hectáreas, más del 15 por ciento del total nacional, y que ha beneficiado a más de 45.300 regantes, lo que significa el 19,12 por ciento del global.

"Estos datos suponen que, en el histórico de lo ejecutado por la sociedad, es el mayor volumen inversor realizado en Castilla y León, distanciándose claramente de otras comunidades autónomas", ha añadido, para explicar que Seiasa ha invertido 2.260 millones en todo el terriotrio nacional.

En cuanto a lo que está pendiente de tramitación, la sociedad tiene pendiente proyectos por valor de más de 470 millones a través de convenios "tradicionales" --ejecutados por Seiasa-- y por el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR).

La inversión programada a través de los primeros es de 255 millones a través de 13 actuaciones de modernización, mientras que la inversión programada a través del PRTR asciende a más de 226 millones de euros en siete actuaciones. "Se trata de inversiones programadas desde el año 2021 y que se han realizado en varias fases", ha aclarado.

Sen ha explicado que, entre los proyectos desarrollados por el convenio tradicional, hasta junio de este año están en marcha o en tramitación obras en comunidades de regantes como la del Canal Alto de Villares (León), por valor de 19,23 millones.

También ha destacado la inversión de más de doce millones en la comunidad regante de la Presa de la Tierra (León), y en la modernización del Canal de Castronuño (Valladolid), proyectos todos ellos que ya están en marcha. Además, está en ejecución la modernización de la comunidad de regantes del Canal de Velilla (Palencia), con una inversión de diez millones de euros.

El resto de proyectos, hasta completar los 13, están en tramitación, en fase de redacción, e incluyen actuaciones de modernización en Campillo de Buitrago (Soria), San José (Zamora), Villadangos (León), Palenzuela (Palencia), Quintana (Burgos), Vega de Saldaña, Carrión y Villamoronta, estos tres últimos en la provincia de Palencia.

ADENDAS

El delegado del Gobierno ha abundado en las adendas al convenio firmado entre el Ministerio y Seiasa. Se ha referido a la cuarta adenda, de mayo de este año, con dos actuaciones: una en la comunidad de regantes de la margen izquierda del Porma (León), por más de 31 millones de euros, que se encuentra en ejecución desde el 16 de abril del año 2024; y otro de mejora de la eficiencia hédrica de la comunidad de regantes del Canal de Macías Picavea (Valladolid), por 23,66 millones.

La tercera adenda, del 29 de julio de este año, recoge obras en las comunidades de regantes del Canal de Inés y del Eza (Soria), por valor de 14,90, que está en ejecución desde septiembre de este mismo año. Otro proyecto de modernización del regadío en la comunidad de regantes del margen izquierdo del Porma, con una inversión de nueve millones, y que está en marcha también desde el mes de abril de 2024. Y, por último, un proyecto de modernización del regadío en la Ribera Alta del Porma, por 58 millones de euros.

Por último, la segunda adenda al convenio, también del 5 de mayo de este año, y que se encuentra en ejecución, beneficia a la comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo (León), con una inversión de 31 millones; y a la de los Canales Bajos de Carrión (Palencia), por 58 millones.

"Estas inversiones demuestran el firme compromiso del Gobierno de España en todo aquello que tiene que ver con el sector agrícola, especialmente con los agricultores castellanos y leoneses. Quiero destacar un dato. La suma de las inversiones ejecutadas, las que están en marcha y las previstas, nos estamos acercando a los 1.100 millones de euros. Una cifra que despeja cualquier duda sobre el compromiso del Gobierno de España sobre los agricultores en nuestra comunidad autónoma", ha reiterado Sen.

Obras que, entre otros beneficios, lograrán un "importante ahorro del agua" para reducir pérdidas y ajustar dosis a las necesidades reales; mejorar en eficiencia energética, bajar costes, mejorar la productividad, menor vulnerabilidad climática y dinamizar industrias auxiliares.