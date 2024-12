El gobierno municipal de Segovia presenta un presupuesto de 2025 con casi 77 millones, 3,6 de ellos para inversión

SEGOVIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha presentado el borrador de presupuestos municipales que llevará al pleno ordinario de diciembre, a celebrar el 27 del mes, con una propuesta que alcanza casi 77 millones de euros, un 0,13 por ciento menos que en 2024, de los que 3,6 millones corresponden a inversiones.

El total comparativo de presupuestos entre el año 2024 y el próximo 2025 es muy similar, con 76.985.400 euros en 2024 frente a la propuesta de 76.896.587 euros del 2025, un 0,13 por ciento menos.

La concejala de hacienda, Rosalía Serrano, ha comentado que el proyecto de presupuestos se presenta con el fin de "cumplir con los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno, mejorar el servicio a los ciudadanos, reforzar áreas claves del Ayuntamiento, avanzar en la industrialización de Segovia y en el desarrollo del polígono de Prado del Hoyo y desatascar los desarrollos urbanísticos de la ciudad".

Con estos principios, la concejal, junto al concejal de Obras, José Luis Horcajo, y el alcalde José Mazarías, han expuesto las partidas de ingresos y gastos de un borrador de presupuestos "que se acerca al de 2024", ha recordado Serrano.

La concejal de Hacienda ha expuesto que, además de los conceptos contemplados en el borrador, hay un capítulo que no se ha incluido, pero con el que el equipo de gobierno ya está trabajando, relativo a la posibilidad de optar a solicitud de subvenciones entre los 5 y 15 millones de euros, "que se destinarían, si se consiguen para Segovia, para varios grandes proyectos que significan un gran cambio para la ciudad, si se llevan a cabo", ha comentado Rosalía Serrano.

Por su parte, José Mazarías ha definido a su equipo de gestión como "absolutamente cumplidor", y ha asegurado que a fecha de 14 de diciembre "se han ejecutado 64 millones de los 76 totales del presupuesto, lo que supone una ejecución del 84 por ciento del mismo, un porcentaje que no se había alcanzado con los equipos de gobierno municipales de años anteriores".

Mazarías ha pedido a todos los concejales que acudan al pleno de diciembre que consideren los presupuestos como "buenos y reales" y tengan en cuenta las consecuencias de rechazarlos, pues "o se aprueban y la ciudad cambia, o se vuelve a una situación en la que se nos ata de pies y manos para trabajar, y tendríamos que seguir con presupuestos de 2024 prorrogados", ha explicado el alcalde que, en caso de producirse esa situación (recordemos que el grupo popular gobierna en Segovia con 12 concejales, mientras el resto de la oposición suma 13) ha afirmado que no propondría una moción de confianza, sino la continuidad de trabajo, con la prórroga de presupuestos del año 24.

En el conjunto de ingresos del borrador se ha eliminado una partida que figuró en el 2024, la correspondiente a 3,6 millones de euros correspondientes a ingresos por ventas de terrenos, porque según ha explicado Mazarías, a pesar de que se ha intentado durante el año conseguir esa venta, "no se ha finalizado y, si se logra en el 2025, los beneficios se destinarán a nuevas inversiones, pero se ha optado por no incluirla en este borrador, para no alejarse de la realidad si la venta no se realiza".

Las mayores partidas de ingresos son las de el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (el IBI, con una estimación de 18.800.000 euros) y el Fondo Complementario de Financiación (con 19.030.369 euros). Otras partidas de ingresos importantes son las de la Tasa por Servicio de Agua (5.590.000 euros) y la de Recogida y Tratamiento de Basuras (5.265.000 euros).

Sobre este último concepto, el alcalde Mazarías ha felicitado a los segovianos "por alcanzar el 80 por ciento del límite mínimo para el uso selectivo de materia orgánica, al separarla en el contenedor marrón".

Mazarías ha defendido que éste es "el porcentaje mínimo" que resulta rentable para destinar a compostado la materia orgánica separada del resto de basura doméstica, y ha anunciado que, además de las ventajas ambientales que tiene la separación y el uso del contenedor marrón, seguir con esta práctica puede derivar en un descenso de tasa de recogida hacia próximos años.

Esto se explica porque la materia orgánica que no se separa tiene que ser trasladada, a los nuevos precios de transporte (de 7 euros tonelada a 30 euros, con el incremento de tarifas impuesto por el gobierno de España, que se justifica por instrucciones de la Unión Europea) al centro de rechazos.

Si se consigue disminuir la cantidad de residuos trasladados como 'rechazos' y se composta materia orgánica (compost que es usado en jardinería y mejora de suelos) "se ahorra dinero que el Ayuntamiento no tendrá que pagar al Consorcio de Medio Ambiente por ese transporte, y habrá menos gasto en la recogida de residuos, lo que implica un descenso en la tasa para los ciudadanos, si se comprueba la buena tendencia a lo largo del año 2025", ha asegurado el alcalde.

Respecto a los gastos contemplados en el borrador de presupuestos, las mayores partidas se producen en gastos corrientes y en personal.

Precisamente, respecto a personal, el concejal José Luis Horcajo ha resaltado que el Ayuntamiento está diseñando y ejecutando planes para completar y renovar plantillas, y para reforzar varios servicios, como dos plazas de administrativos en Contratación, otra en Intervención, otra de Arquitecto, una más de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos "y la creación de una jefatura de licencias y apoyo al planeamiento, la protección de la legalidad urbanística y ambiental y conservación de la edificación", dentro de la Concejalía de Urbanismo, en el intento que ya han manifestado en múltiples ocasiones de "desatascar los procedimientos de licencias urbanísticas en Segovia".

Sobre los planes de Vivienda en Segovia, el alcalde Mazarías ha reconocido que no hay partidas específicas en el borrador, pero ha insistido en la fórmula de "colaboración institucional con otras entidades".

Por esta colaboración, Mazarías ha asegurado que "en los próximos días" anunciará buenas noticias para el plan de Vivienda en Segovia.

Es probable que este anuncio del alcalde se relacione con la aprobación, hoy mismo, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, de la concesión de 2 millones de euros para la urbanización del sector 'Las Lastras', sector de la ciudad donde se contempla la edificación de varias promociones de viviendas.

Respecto al desarrollo del polígono industrial de Prado del Hoyo, el alcalde ha comentado que la acción inmediata del Ayuntamiento es la de entrar en la Sociedad Segovia Intermodal, para poder actuar dentro y tomar decisiones sobre el desarrollo del Puerto Seco, y llegar a convencer a los propietarios privados de los terrenos del prado del Hoyo para que "consideren que el proyecto es real y se puede llevar a cabo".

Para finalizar, entre otros capítulos del borrador de presupuestos se considera la partida de 600.000 euros para cuadrillas de acción rápida y para mejoras en accesibilidad en la vía pública; 320.000 euros para sustitución de fibrocemento en el Polígono de Hontoria o la adecuación de la calle de La Plata, donde se invertirán 388.000 euros.