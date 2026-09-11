El Gobierno somete a información pública la variante de Fonfría de la A-11 por 19,1 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZAMORA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y someterá a información pública el proyecto de trazado de la primera calzada de la A-11, la Autovía del Duero, en el tramo de la variante de Fonfría, en la provincia de Zamora, con un presupuesto estimado de 19,1 millones de euros (IVA incluido) cuyo anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha informado el Ministerio, la actuación constituye la primera fase de la futura autovía proyectada en el tramo entre Ricobayo y Fonfría, en la que se ha dado prioridad a la ejecución de la variante por razones de seguridad viaria. Asimismo, el departamento que dirige Oscar Puente ha diseñado esta infraestructura para que en un futuro pueda constituirse como la calzada derecha de la A-11 en este trayecto.

En este sentido, el proyecto contempla un tramo de variante de casi cuatro kilómetros de longitud, ubicado al norte de la población. La calzada se ha diseñado con dos carriles de 3,50 metros de anchura, acompañados por arcenes exteriores de 2,50 metros.

Además, las obras prevén la ejecución de un enlace, con tipología de trébol parcial de dos cuadrantes en pesa. Esta estructura permitirá la conexión de la vía de alta capacidad con la travesía y la zona este del casco urbano de Fonfría.

Finalmente, el Ministerio ha destacado que este trámite constituye un paso más en su compromiso con el desarrollo de este corredor viario. En la provincia zamorana, la Administración Central ya ha ejecutado las obras del tramo entre San Martín del Pedroso y la frontera con Portugal, al tiempo que ha redactado otros proyectos como la variante de Alcañices.